«Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве

Федеральный системный интегратор «Аметист» и компания «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве по внедрению ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программной платформы автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. В рамках соглашения специалисты компании «Аметист» будут осуществлять пресейл, продажу и обслуживание ESM-платформы. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс».

Это решение позволяет автоматизировать процессы управления ИТ, HR, АХО, ОЦО, финансов и других сервисных подразделений, и состоит из нескольких функциональных модулей: портала самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктора для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code, сервиса оптимизации поиска обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктора для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, а также интеллектуального сервиса с функционалом чат-ботов и интеграцией с популярными мессенджерами.

«На сегодняшний день ESMP – одна из самых удобных ESM-платформ, которая позволяет импортозаместить решения западных компаний, покинувших российский рынок. Наша собственная разработка обладает целым рядом преимуществ: современные технологии, понятный интерфейс, концепция единого окна, востребованная отчетность, собственная база знаний, нейронная сеть с элементами искусственного интеллекта. Все это обеспечивает эффективное комплексное решение ежедневных задач, встраиваясь в уже существующую экосистему крупных компаний», — сказал генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.

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Компания «Аметист», как системный интегратор, специализируется на проектах автоматизации бизнес-процессов предприятий, систем информационной безопасности, мониторинга и управления ИТ, проектирования и строительства, модернизации и поддержки центров обработки данных, вычислительных комплексов и систем хранения/управления данными, а также инженерных систем, и использование столь мощного и гибкого программного обеспечения как ESMP позволит вписать его в любой ИТ-ландшафт, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

Компания «РТК ИТ Плюс» входит в ГК ПАО «Ростелеком» и оказывает полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. Благодаря профессиональному подходу сотрудников, компания успешно реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code и low-code платформа для создания порталов, web-приложений и сайтов). Кроме того, «РТК ИТ Плюс» обеспечивает внедрение полного набора программно-аппаратных решений для стационарных и переносных рабочих мест в составе операционной системы, офисных приложений, почтового клиента, системы документооборота, инструментов коммуникации, коллективной работы, виртуализации, безопасности, а также средств управления бизнес-процессами компании. Все решения, предлагаемые «РТК ИТ Плюс» позволяют эффективно импортозамещать решения ушедших с российского рынка иностранных вендоров.