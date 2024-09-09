«РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье» Арсен Благов и член совета директоров «Диасофт» Александр Генцис.

«Лукоморье» — это экосистема, которая включает инструменты для всех этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения, от проектирования до тестирования и сопровождения. В «Лукоморье» входят продукты: система управления проектами «Яга», безопасный репозиторий «Феникс», графический онлайн-редактор «Спектр», инновационный маркетплейс «Ярмарка», планировщик задач «Ëжка».

Экосистема цифровой трансформации Digital Q включает в себя более 30 платформ, которые позволяют организовать эффективное производство программных продуктов с учетом всех современных требований ИТ-индустрии.

Технологические low/no-code-платформы экосистемы предназначены для создания архитектуры, интерфейсов, бизнес-процессов и аналитических инструментов. Они включают готовые шаблоны, компоненты и инструменты для быстрого создания архитектурно-правильных программных приложений и их публикации в цифровых каналах.

Экосистемы «Лукоморье» и Digital Q дополнят друг друга и предоставят ИТ-командам полный спектр инструментов для быстрого и качественного создания или модернизации современных корпоративных ИТ-систем.

Партнеры планируют расширить спектр сервисов и решений для автоматизации процессов разработки цифровых продуктов и обеспечить бесшовную интеграцию технологических платформ Digital Q с продуктами «Лукоморья», что позволит клиентам использовать функционал low/no-code-разработки, управления и мониторинга инфраструктуры, управления проектами и потоками задач, обеспечения безопасной разработки приложений. Кроме того, компании будут организовать совместные бизнес-процессы в продажах, обучении, нормативном сопровождении и обслуживании общей продуктовой линейки.

Арсен Благов, генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье», сказал: «Сотрудничество с “Диасофт” открывает новые горизонты для нашей совместной работы и отвечает текущим потребностям рынка. Мы уверены, наше партнерство принесет значительную пользу как нашим компаниям, так и клиентам, предоставляя им современные, безопасные и удобные ИТ-решения».

Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт», отметил: «Благодаря сотрудничеству с “РТК ИТ Плюс” мы предложим рынку импортонезависимую среду разработки с максимально широким функционалом. Подобные масштабные задачи эффективнее решать совместно с другими крупными ИТ-компаниями, обеспечивая синергию технологий и компетенций».