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Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» завершил внедрение отечественной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaIDE Desktop от Сбербанка – это единственная среда разработки общего назначения, внесенная в реестр российского ПО. Она включает в себя более 70 инструментов, которые упрощают разработку, автоматизируют процессы тестирования и администрирования приложений. Среда обеспечивает привычный пользовательский опыт, что позволяет специалистам перейти на новое решение без дополнительного обучения.

GigaIDE интегрировано с ИИ-ассистентом разработчика GigaCode, который автоматизирует рутинные задачи, анализирует контекст и качество кода, что позволит ИТ-подразделениям «Ростелекома» ускорить создание программных продуктов в среднем на 25%. Это также даст компании возможность оперативнее выводить на рынок новые продукты.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы рады видеть “РТК ИТ” в числе первых, кто принял решение перейти на нашу среду разработки. GigaIDE Desktop не только обеспечивает привычный пользовательский опыт, но и помогает повысить продуктивность программистов и качество разработки. Например, пользователи среды могут делегировать рутинные задачи встроенному AI-ассистенту. Это существенно меняет подход к разработке ПО и дает возможность сосредоточиться на более сложных задачах».

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Переход ИТ-команды “Ростелекома” на отечественную среду разработки —важный шаг к укреплению цифрового суверенитета компании и повышению безопасности программных продуктов. Благодаря удобному и понятному интерфейсу GigaIDE Desktop наши специалисты смогли быстро адаптироваться к новой платформе без дополнительного обучения. Наше сотрудничество со Сбером – это не только вклад в импортозамещение, но и возможность использовать современные инструменты для повышения общей эффективности и более быстрого вывода на рынок новых цифровых сервисов».

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