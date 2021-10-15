Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Башкортостан
Уфа
Публикаций - 661, упоминаний - 904
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 163 13
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Путин Владимир 1840 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Коротин Павел 29 7
|Асланов Дмитрий 41 7
|Сидоров Сергей 22 6
|Яппаров Тагир 72 4
|Ушацкий Андрей 101 4
|Иванов Сергей 179 3
|Гурко Александр 129 3
|Петров Андрей 20 3
|Ильяич Анатолий 5 3
|Кусков Денис 156 3
|Иванников Дмитрий 31 3
|Анкилов Константин 62 3
|Клебанова Юлия 16 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Хасис Лев 96 3
|Малышев Сергей 46 3
|Иванов Михаил 63 2
|Мигранов Салават 7 2
|Сергеев Дмитрий 54 2
|Плешков Алексей 42 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Белов Виктор 26 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Кирюшин Сергей 52 2
|Васильев Евгений 94 2
|Патока Андрей 96 2
|Собянин Сергей 211 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Майстренко Игорь 44 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Тиньков Олег 38 2
|Скатин Алексей 33 2
|Фридман Михаил 56 2
|Дубинин Александр 16 2
|Чапчаев Андрей 33 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru