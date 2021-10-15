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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа


15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 1
02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
09.03.2021 Андрей Полянский, «ЭОС Платформа»: На ИТ-рынках регионов сложилась непростая ситуация — за кадры приходится бороться 2
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 1
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе 3
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 4
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1

Публикаций - 661, упоминаний - 904

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 46
Yota - Скартел 623 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 37
Yandex - Яндекс 4129 31
Samsung Electronics 5878 29
3934 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 26
Softline - Софтлайн 1507 21
Microsoft Corporation 11628 21
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 18
Huawei 2750 17
SAP SE 3272 15
АйТи 771 15
Cisco Systems 2158 14
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 13
Oracle Corporation 3466 13
VK - Mail.ru Group 2508 12
IBM 3677 12
Ericsson 899 12
Apple Inc - Эппл Рус 7861 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 11
Nokia Corporation 2546 10
Ланит ГК 1185 9
NVision Group - Энвижн Груп 552 9
Intel Corporation 4335 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Google LLC 7439 9
HP Inc. 3043 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 8
Синтерра - Synterra 602 8
Sony 2588 8
Крок 1230 8
Башинформсвязь 83 7
Directum - Директум 693 7
Dell EMC 2502 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 28
Связной ГК 897 11
Уралсиб Банк 391 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
Евросеть 939 7
Почта России ПАО 1586 7
Visa International 1358 7
Uber Technologies 258 6
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 6
Uber 257 6
Яндекс.Такси 271 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 5
Аэрофлот 496 5
Яндекс.Еда 93 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
HeadHunter Group - HH Group 339 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 4
Форус НПФ 4 4
Модульбанк - Modulbank 95 4
РВК - Российская венчурная компания 482 4
Газпром ПАО 538 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
Роснефть НК 372 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 4
Техносила 159 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Газпромбанк - ГПБ 696 4
Ситимобил - Служба такси 113 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Qiwi 783 3
Альфа-Банк 1135 3
AliExpress 275 3
СберЛогистика 42 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Lego 84 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Президент Российской Федерации 1447 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Счётная палата РФ 464 3
Правительство РФ 2226 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 2
Правительство Москвы 660 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 2
Роснано 456 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 56 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 129 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 63
3G - Стандарт мобильной связи 3835 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 38
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 24
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 13
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 6
Big Data - Большие данные 1136 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 5
ИТ-аутсорсинг 685 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
Superjob 172 36
Google Android 10752 30
Apple iOS 5744 18
ЭОС Дело СЭД 649 14
Microsoft Windows 10 6810 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 12
Linux OS 4386 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
Apple - App Store 2199 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
Apple Pay 385 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 6
Яндекс.Маркет 439 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Ericsson Radio System - ERS 43 5
SQL - Язык программирования 439 5
Microsoft Office 2004 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 4
Autodesk AutoCAD 185 4
C++ - Язык программирования 289 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 4
Apple iPad 3263 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Microsoft Skype 1501 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
C# - C Sharp - Язык программирования 149 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 3
Apple Mac 1491 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
Java - Язык программирования 1221 3
Apple iPhone 5 710 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
Apple iMac - Серия моноблоков 227 3
Свердлов Денис 163 13
Медведев Дмитрий 1437 10
Путин Владимир 1840 9
Никифоров Николай 1126 8
Коротин Павел 29 7
Асланов Дмитрий 41 7
Сидоров Сергей 22 6
Яппаров Тагир 72 4
Ушацкий Андрей 101 4
Иванов Сергей 179 3
Гурко Александр 129 3
Петров Андрей 20 3
Ильяич Анатолий 5 3
Кусков Денис 156 3
Иванников Дмитрий 31 3
Анкилов Константин 62 3
Клебанова Юлия 16 3
Щеголев Игорь 676 3
Хасис Лев 96 3
Малышев Сергей 46 3
Иванов Михаил 63 2
Мигранов Салават 7 2
Сергеев Дмитрий 54 2
Плешков Алексей 42 2
Чемезов Сергей 121 2
Белов Виктор 26 2
Корнеев Сергей 75 2
Кирюшин Сергей 52 2
Васильев Евгений 94 2
Патока Андрей 96 2
Собянин Сергей 211 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
Минниханов Рустам 89 2
Майстренко Игорь 44 2
Белоусов Сергей 217 2
Тиньков Олег 38 2
Скатин Алексей 33 2
Фридман Михаил 56 2
Дубинин Александр 16 2
Чапчаев Андрей 33 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 397
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 362
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 307
Россия - СФО - Новосибирск 2037 239
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 229
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 228
Россия - ПФО - Казань 1548 225
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 202
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 179
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 168
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 145
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 125
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 123
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 117
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 116
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 113
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 104
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 80
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 79
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 77
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 65
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 54
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 50
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 47
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 46
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 46
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 44
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 44
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 41
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 40
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 39
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 36
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 36
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 36
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 35
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 35
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 33
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Торговля розничная 77 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
Русский язык 1028 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
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