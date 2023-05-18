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«Мегафон» улучшил качество покрытия на территории Уфы

«Мегафон» реализовал в столице республики масштабный проект по тюнингу сети. В результате абоненты получили более устойчивое покрытие и качество передачи данных. Как показывают замеры международного эксперта Ookla, медианная скорость загрузки в технологии LTE выросла в городе на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Обновление затронуло как исторический и деловой центр, так и отдаленные районы Уфы. В зоне работы связистов оказались жилые кварталы, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки, санатории. Также отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам мегаполиса — аэропорту, авто- и железнодорожному вокзалам. Последнее особенно важно перед началом активного туристического сезона: Башкирия занимает 11-е место в Национальном туристическом рейтинге и встречает 1,7 млн гостей в год.

Оптимизация радиопараметров прошла на всех базовых станциях Уфы и, в частности, включала комплекс мероприятий по изменению азимутов и углов наклона антенн. Специалисты компании усовершенствовали настройки телеком-оборудования с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города, а также планов по его перспективной застройке.

«Связь от «Мегафона» действует в Уфе уже не одно десятилетие. За это время город существенно изменился: появились новые кварталы, транспортные магистрали, культурные центры и места отдыха. Развитие не остановится и далее — впереди стройки к 450-летию столицы. Все это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости города могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «Мегафона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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