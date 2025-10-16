Разделы

16.10.2025 Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех 1
24.07.2024 Исследование: Зависимость от ИИ - главная ИТ-тревога белорусов 1
25.06.2021 «Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь 1
06.03.2020 Женщин в ИТ все еще дискриминируют 2
05.02.2019 Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами 1
13.02.2015 Более 60% известных приложений для знакомств потенциально уязвимы к атакам хакеров 1
07.07.2014 Крупные корпорации и страх перед государством могут погубить интернет в течение 10 лет 1
21.04.2014 Рост числа пользователей ШПД существенно замедлился. «Билайн» теряет абонентов 1
12.09.2013 Популярность мобильного банкинга растет 1
31.01.2012 Больше половины американцев используют мобильные телефоны при покупке товаров 1
27.07.2011 71% американцев пользуются онлайн-видеосервисами 1
07.04.2011 Больше половины россиян все еще не пользуются интернетом 1
14.03.2011 Онлайн-СМИ впервые обогнали газеты по аудитории и доходам 1
08.06.2010 В блогах Россию обошли Америка, Великобритания и еще 7 стран 1
25.05.2010 Блоггеры берут информацию у СМИ в 99% случаев 1
27.01.2009 2009 год обещает стать триумфальным для сетевых СМИ 1
26.12.2008 Перелом 2008: интернет впервые обошел газеты по влиянию 1
25.12.2008 Американцы предпочитают новости в интернете газетам 1
28.02.2007 Wi-Fi завоевал треть американцев 1
05.10.2006 Удастся ли раскрутить российский ИТ-маховик? 1
03.04.2006 VIA возвращается в Россию 1
24.03.2006 Женщины ходят в Сеть днем, а мужчины - вечером 1
02.03.2006 Россия получила "бронзу" за рост компьютеризации 1
05.12.2002 Управление банковским счетом через интернет становиться все более популярным в США 1
20.09.2001 Большинство американцев по-прежнему возражают против мониторинга личной информации 1

ИИ-Технологии 188 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 1
Infobip - Инфобип 9 1
IBM - International Business Machines Corp 9537 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9130 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13909 1
Ростелеком 10233 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2080 1
X Corp - Twitter 2901 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 874 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 219 1
IBM Security 25 1
Samsung Electronics 10548 1
Microsoft Corporation 25158 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2090 1
Intel Corporation 12485 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Капитал Лайф 17 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 585 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7981 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Почта России ПАО 2223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 301 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3066 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25368 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14890 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12634 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5552 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10482 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12864 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28776 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5299 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7916 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1431 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8615 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 247 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 26 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17704 1
Data monetization - Монетизация данных 1787 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3035 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21763 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5386 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1198 1
Оповещение и уведомление - Notification 5255 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 139 1
FemTech - Фемтех 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2009 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 1
Google YouTube - Видеохостинг 2859 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Apple iPhone 6 4861 2
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1191 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
Google Android 14551 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5098 1
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5063 1
Microsoft Windows XP 2417 1
Рубцова Евгения 5 2
Кутич Сильвио 3 1
Шалманов Сергей 201 1
Лебедев Артём 15 1
Теплыгин Владимир 7 1
Турдакина Елена 6 1
Бокач Сергей 2 1
Кульвинский Артем 4 1
Grudin Jonathan - Грудин Джонатан 1 1
Brown Richard - Браун Ричард 21 1
Печко Анастасия 2 1
Fallows Deborah - Фаллоуз Дебора 4 1
Halpern Joel - Хальперн Джоэль 1 1
Магдеева Мария 4 1
Путин Владимир 3315 1
Касперский Евгений 328 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Навальный Алексей 62 1
Рейман Леонид 1057 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 20
Россия - РФ - Российская федерация 154642 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13521 3
Германия - Федеративная Республика 12897 3
Европа 24561 3
Канада 4969 3
Турция - Турецкая республика 2469 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 705 3
Индия - Bharat 5640 3
Франция - Французская Республика 7960 2
Испания - Королевство 3754 2
Польша - Республика 1997 2
Индонезия - Республика 998 2
Нидерланды 3611 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 2
США - Калифорния 4767 1
Япония 13490 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Бразилия - Федеративная Республика 2435 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 662 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 343 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 1
Азия - Азиатский регион 5707 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1841 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3148 1
Южная Корея - Республика 6813 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4221 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8259 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3626 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9486 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5320 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5811 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1370 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 229 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 244 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 406 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5228 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2041 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6862 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5900 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6282 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6288 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 541 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1783 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1027 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 1
NBC News 184 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
PR Newswire 57 1
iVillage 32 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
NYT - The New York Times 1083 1
Wired - Издание 269 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 654 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
S&P 500 561 1
eMarketer 206 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 241 1
Microsoft Research 140 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 166 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 969 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
University of Oxford - Оксфордский университет 205 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 4
