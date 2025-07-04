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PFM Personal Finance Management Системы управления личными финансами


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 ИИ в приложении Сбербанка выявил главные «финансовые дыры» россиян — и предложил, как их закрыть 1
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» 1
08.07.2024 Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек 1
25.06.2021 «Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк 1
19.03.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил свое мобильное приложение 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
24.06.2016 Клиентам ВБРР станет доступен сервис Cashoff для iOS и Android 1
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
22.10.2015 Виталий Патешман - 2015 год стал поворотным в развитии цифрового банкинга 1
16.10.2015 Новое приложение показывает загрязненность воздуха в Москве 1
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 1
20.05.2015 В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 2.7 появился сервис управления личными финансами 1
03.04.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С 1
27.02.2015 BSS расширяет географию внедрений «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
29.10.2014 Бюджеты на ИТ сокращаются, затраты на ДБО растут 1
27.10.2014 Алексей Колесников - Наши клиенты рады, что у нас нет офисов – они не хотят за них платить 1
09.09.2014 Виталий Патешман - Будущее – за системами класса digital banking 1
20.03.2014 Pricefree купила программу лояльности Dives Privilege 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
26.11.2013 Российские банки ставят амбициозные цели перед дистанционным банкингом 1
11.10.2013 Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

PFM и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 10
8549 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 3
МегаФон 9396 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13400 2
Бифит - Bifit 84 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 2
Инверсия - Инверсия НПФ 146 2
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 2
SAP SE 5349 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8960 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
SafeTech - СэйфТек 96 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
Google LLC 12004 1
VK - Mail.ru Group 3492 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Microsoft Corporation 24920 1
Yandex - Яндекс 7874 1
Meta Platforms - Facebook 4479 1
Oracle Corporation 6767 1
Amazon Inc - Amazon.com 3060 1
Huawei 4047 1
Alibaba Group 439 1
Commvault 176 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Konica Minolta 408 1
ПрограмБанк 95 1
Монолит-Инфо 123 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 82 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Альфа-Банк 1804 5
ПСБ - Промсвязьбанк 873 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1270 4
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 18 3
Межтопэнергобанк 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 2
ГПБ - Газпромбанк 1114 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 490 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
Банк24.ру 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
НСПК - Национальная система платежных карт 863 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 940 1
Visa International 1956 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Ак Барс Банк 274 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
ЭксимБанк 5 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5018 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 225 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4329 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25066 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5619 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 10
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11685 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8680 8
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ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 2
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Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 2
Google Android 14355 8
Apple iOS 8014 8
BSS CORREQTS Corporate 48 6
BSS BS-Client ДБО 125 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 3
SafeTech - PayControl 44 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 168 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 2 1
БСПБ - Биржевой мост 4 1
BSS Электронный офис 21 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Linux OS 10330 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1028 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
Apache OpenOffice 477 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2340 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Кирьянова Александра 140 3
Патешман Виталий 42 3
Горьков Дмитрий 10 2
Сыкулев Андрей 84 2
Реймер Денис 54 2
Прохоров Фёдор 83 2
Шилов Станислав 9 2
Леушев Андрей 73 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 2
Никушин Илья 8 2
Мартынов Станислав 5 2
Шилов Сергей 95 2
Кравченко Георгий 13 1
Новиков Александр 35 1
Евдокимов Максим 27 1
Рудковский Михаил 7 1
Паперный Евгений 11 1
Пиляр Елена 22 1
Скурятина Елена 20 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Шестаков Александр 38 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Благирев Алексей 24 1
Муканова Мадина 14 1
Новиков Павел 103 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Дорохина Юлия 44 1
Болышев Максим 16 1
Лысенко Виктор 5 1
Закрепин Евгений 61 1
Колесников Алексей 24 1
Соколов Михаил 30 1
Шеин Валерий 18 1
Семенихин Вячеслав 8 1
Висящев Андрей 64 1
Кузьмин Олег 17 1
Гречко Сергей 24 1
Осадчук Сергей 4 1
Матюнин Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 4
Европа 24433 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 3
Казахстан - Республика 5678 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Япония - Токио 999 1
Таджикистан - Республика 888 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1903 1
Россия - УФО - Свердловская область 1618 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 412 1
Украина 7689 1
Земля - планета Солнечной системы 10490 1
Россия - СФО - Новосибирск 4473 1
Индия - Bharat 5570 1
Азия - Азиатский регион 5632 1
Южная Корея - Республика 6750 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11352 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11187 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5056 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6196 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6145 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8030 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5078 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 227 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2837 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 16 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 213 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3035 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4171 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19437 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6522 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2366 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 3
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
Gartner - Гартнер 3577 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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