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PFM Personal Finance Management Системы управления личными финансами
УПОМИНАНИЯ
PFM и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Кирьянова Александра 140 3
|Патешман Виталий 42 3
|Горьков Дмитрий 10 2
|Сыкулев Андрей 84 2
|Реймер Денис 54 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Шилов Станислав 9 2
|Леушев Андрей 73 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 2
|Никушин Илья 8 2
|Мартынов Станислав 5 2
|Шилов Сергей 95 2
|Кравченко Георгий 13 1
|Новиков Александр 35 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Паперный Евгений 11 1
|Пиляр Елена 22 1
|Скурятина Елена 20 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Шестаков Александр 38 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Благирев Алексей 24 1
|Муканова Мадина 14 1
|Новиков Павел 103 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Болышев Максим 16 1
|Лысенко Виктор 5 1
|Закрепин Евгений 61 1
|Колесников Алексей 24 1
|Соколов Михаил 30 1
|Шеин Валерий 18 1
|Семенихин Вячеслав 8 1
|Висящев Андрей 64 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Гречко Сергей 24 1
|Осадчук Сергей 4 1
|Матюнин Роман 7 1
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