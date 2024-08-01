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От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете»

«Мегамаркет» совместно с Perfluence, крупнейшей платформой по работе с блогерами, запустили уникальный продукт — «Продвижение у блогеров». Теперь продавцы могут инициировать рекламные кампании с авторами контента с помощью нажатия одной кнопки прямо в своем личном кабинете. При этом предложения по подбору релевантных блогеров и расчету стоимости подбираются индивидуально с учетом целей и возможностей селлеров. Срок запуска рекламной компании — от одного дня. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

В условиях усиливающейся конкуренции на маркетплейсах продавцам необходимы новые способы привлечения внимания к своим продуктам. «Мегамаркет» первым на рынке интегрировал инструмент influence-маркетинга прямо в личный кабинет селлера. Продавцы могут охватывать аудиторию за пределами площадки, привлекая внимание даже тех, кто ни разу не делал покупки на маркетплейсе.

Проект отражает человекоцентричный подход к разработке форматов коммуникации бизнеса с аудиторией. Инструмент позволяет не только легко и быстро находить нужные каналы для продвижения товаров, но также развивает личные бренды самих инфлюенсеров.

Подбор блогеров осуществляется из базы Perfluence, которая насчитывает более полумиллиона инфлюенсеров, работающих в разных социальных сетях. Учитывается релевантная тематика их площадок и предыдущие результаты для соответствия целям продавца. Бюджет рекламной кампании определяется индивидуально, исходя из механики работы, целей продавца и категории товаров.

Дмитрий Трубицин, директор рекламной платформы «Мегамаркета»: «Большинство селлеров на «Мегамаркете» — представители малого и среднего бизнеса, именно они наиболее активно используют рекламные возможности, чтобы выделиться среди конкурентов. Однако традиционные инструменты продвижения — ТВ- и радиореклама, а также наружная — часто не вписываются в их бюджет. Таким продавцам нужен индивидуальный подход — именно такой формат мы реализуем через продукт “Продвижение у блогеров”. Это первый на рынке кейс объединения двух платформ для создания человекоцентричного решения: с одной стороны, оно связывает бизнес с покупателем через лидеров мнений, а с другой — формирует репутацию блогеров для будущей работы с другими брендами».

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Для запуска рекламной кампании продавцам необходимо зайти в личный кабинет в раздел «Продвижение» и нажать кнопку «Продвижение у блогеров». На открывшемся лендинге — megamarket.pfm.promo — нужно заполнить форму заявки, указав описание товара, ссылку на него, период продвижения и бюджет. После этого менеджеры Perfluence оперативно обрабатывают заявку под ключ: готовят предложение и согласовывают условия с продавцом. Затем Мегамаркет выставляет счёт на оплату, и Perfluence запускает рекламную кампанию. Весь процесс от нажатия кнопки до появления первых публикаций может занять всего один день.

Кристина Лайус, директор по развитию Perfluence, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллера»: «Теперь селлеры еще больше приблизились к своей потенциальной аудитории: благодаря блогерам они могут усилить фокус внимания на своих продуктах, разговаривая с потребителем на одном языке. Продавцам доступен удобный личный кабинет, в котором они одновременно могут работать над эффективностью и масштабированием, выбирая индивидуальные или комплексные стратегии продвижения».

У продавцов есть возможность отслеживать результаты кампаний: количество блогеров и размещений, переходы и охваты. На протяжении всей кампании менеджеры будут регулярно информировать селлера о ее динамике и предлагать решения по оптимизации. Также данный вид продвижения можно сочетать с другими маркетинговыми инструментами «Мегамаркета» — например, повышенным кешбэком или промокодами на скидку.

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