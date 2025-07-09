СберСеллер – собственный сейлз-хаус для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера. СберСеллер отвечает за эффективную монетизацию различных рекламных возможностей активов, входящих в экосистему Сбера. Сейлз-хаус совместно с дочерними компаниями Сбера разрабатывает рекламные продукты и занимается созданием и развитием маркетинговых и рекламных технологий на основе обезличенных и агрегированных данных.