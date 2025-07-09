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Сбер СберСеллер SberSeller сейлз-хаус


СберСеллер – собственный сейлз-хаус для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера. СберСеллер отвечает за эффективную монетизацию различных рекламных возможностей активов, входящих в экосистему Сбера. Сейлз-хаус совместно с дочерними компаниями Сбера разрабатывает рекламные продукты и занимается созданием и развитием маркетинговых и рекламных технологий на основе обезличенных и агрегированных данных.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Ситидрайв» запустил новое направление по продаже рекламы партнерам 1
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» 1
03.12.2021 «Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 101 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 170 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 1
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4957 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2562 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 26 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 549 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 1
Трубицин Дмитрий 2 1
Дмитриева Наталья 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 10 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2841 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2814 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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