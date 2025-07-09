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Сбер СберСеллер SberSeller сейлз-хаус
СберСеллер – собственный сейлз-хаус для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера. СберСеллер отвечает за эффективную монетизацию различных рекламных возможностей активов, входящих в экосистему Сбера. Сейлз-хаус совместно с дочерними компаниями Сбера разрабатывает рекламные продукты и занимается созданием и развитием маркетинговых и рекламных технологий на основе обезличенных и агрегированных данных.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
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