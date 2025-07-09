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Петрушин Павел
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|«Ситидрайв» запустил новое направление по продаже рекламы партнерам 1
Петрушин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 1
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 101 1
|Сбер - СберСеллер - SberSeller - сейлз-хаус 3 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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