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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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Трубицин Дмитрий

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Крупные e-commerce-площадки объединили рекламные возможности в едином личном кабинете 1
22.11.2024 Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров 1
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Трубицин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 3
Okkam - Амнет - Дэфт 17 1
Сбер - СберСеллер - SberSeller - сейлз-хаус 3 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5428 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3267 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3355 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11931 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 851 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 37 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния - Вирусный маркетинг 41 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 324 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13789 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6687 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
Лайус Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1707 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 549 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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