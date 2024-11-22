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Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров

«Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для селлеров. Продавцы смогут обеспечить размещение видеораспаковок блогеров среди отзывов в карточках товаров. На начальном этапе опция тестируется на ограниченном круге продавцов, но в скором времени станет доступна всем.

Продавцы смогут использовать несколько форматов взаимодействия с инфлюенсерами: например, заказать размещение видеообзора в разделе «Отзывы» на площадке, либо совместить такой формат с тизером или полноценным обзором в социальной сети блогера. Это поможет укрепить доверие покупателей, повысить их интерес к товару и увеличить конверсию в покупку.

Чтобы добавить в карточку видеоотзыв, селлеру необходимо заказать продвижение, перейдя в раздел «Продвижение у блогеров» в личном кабинете продавца. Работа с сервисом включает два этапа: выбор типа контента и категорий блогеров — доступны микроинфлюенсеры (до 100 тыс. подписчиков), средние по размеру аудитории блогеры (от 100 до 500 тыс.) и макроинфлюенсеры с широкими охватами (от 500 тыс.).

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При этом всю рутинную работу по отбору инфлюенсеров, согласованию и маркировке рекламы, а также контролю трафика продавец передает специалистам «Мегамаркета» и Perfluence — партнеру маркетплейса и крупнейшей в России платформе по работе с блогерами. Сотрудники платформы также занимаются подготовкой макетов, согласованием сценария нативных интеграций, модерацией и оценкой качества трафика.

«Новый инструмент отвечает современным трендам в поведении пользователей и запросам селлеров. Размещение видеоотзыва инфлюенсера непосредственно в карточке сокращает путь покупателя. Уменьшается время принятия решения, а значит, растет конверсия в покупку», — отметил Дмитрий Трубицин, директор по развитию рекламной платформы «Мегамаркета». «Для селлеров это относительно недорогой источник внешнего трафика и возможность выйти на новую аудиторию. По статистике Perfluence, 200 публикаций от блогеров со средним количеством подписчиков 30 тыс. могут охватить более 1 млн человек. При этом такие кампании значительно дешевле, чем другие виды рекламы».

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