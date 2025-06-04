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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чухланцев Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Галактика» и ГК «МТ-Интеграция» создают центр компетенций для внедрения отечественных ИТ-решений 1
08.07.2024 Александр Чухланцев назначен генеральным директором ГК «Максима» 2
23.05.2017 Experian предложила новый подход к управлению сбором задолженности: PowerCurve + Tallyman 1
24.01.2017 Experian назначила нового управляющего директора в России и странах СНГ 2
13.10.2016 Experian представила новую линейку коробочных решений по аналитике для банков 1
01.08.2016 «ОТП Банк» и Experian внедрили промышленное решение по выявлению кредитного мошенничества 1
05.07.2016 R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке 1
13.11.2014 В Россельхозбанке сменился ИТ-директор 1
13.10.2014 Банки встали на путь централизации 1
04.12.2013 R-Style представила систему интеллектуального видеонаблюдения для финансового сектора 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
09.07.2013 R-Style представила комплекс решений для розничного банковского бизнеса 1
05.03.2013 R-Style развивает экспертизу в финансовой отрасли: новое назначение 2

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Чухланцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

R-Style - Эр-Стайл ГК 727 9
Experian 80 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
Konica Minolta 406 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 4
ПрограмБанк 95 4
Инверсия - Инверсия НПФ 145 4
Oracle Corporation 6761 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 3
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Microsoft Corporation 24864 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 2
ОТР ГК - ОТР 2000 217 2
InMedia - Инмедиа 14 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 661 1
МегаФон 9302 1
Крок - Croc 1785 1
Schneider Electric 580 1
Монолит-Инфо 123 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
Максима ГК 16 1
Максима ГК - МТ-Интеграция 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
Visa International 1953 3
Русский стандарт Банк 451 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 3
Наука НПО 25 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
Альфа-Банк 1800 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 5
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1099 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7078 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 279 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 359 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 25 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8651 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3982 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4162 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5003 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 1
Microsoft Windows 2000 8663 3
Experian Tallyman 5 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Apple iOS 7977 1
Google Android 14289 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
Сыкулев Андрей 84 4
Реймер Денис 54 4
Прохоров Фёдор 83 4
Шеин Валерий 18 4
Леушев Андрей 73 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Кузьмин Олег 17 4
Гречко Сергей 23 4
Зотов Алексей 51 4
Занин Виталий 22 4
Дмитриев Николай 16 4
Урьяс Вадим 98 3
Богачев Игорь 180 3
Ковалев Виктор 40 3
Иншаков Дмитрий 50 3
Коваленко Антон 29 3
Бриль Денис 13 3
Габриель Владимир 13 3
Татару Виталий 14 3
Водолазский Андрей 13 3
Громов Иван 102 3
Смолговский Роман 6 3
Адмиральский Сергей 39 3
Селютин Александр 60 3
Иванов Евгений 44 3
Поихало Владимир 21 3
Шевченко Владимир 148 3
Антонов Александр 77 3
Попов Алексей 336 3
Серебряков Виктор 50 3
Сафронов Юрий 67 3
Федоринов Сергей 25 3
Гегамов Николай 18 3
Прохоров Сергей 24 3
Киреев Иван 37 3
Курило Андрей 38 3
Прокошев Андрей 32 3
Пирогов Алексей 29 3
Козырь Сергей 32 3
Беселидзе Ираклий 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 149326 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 7
Европа Восточная 3109 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 3
Россия - ПФО - Пензенская область 606 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Канада 4924 1
Украина 7670 1
Ближний Восток 2983 1
Монголия 355 1
Европа 24392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 467 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 1
Интерфакс-100 20 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
Concordia University - Университет Конкордия 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1144 4
CNews AWARDS - награда 527 2
Experian Analytics Forum 1 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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