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Александр Чухланцев назначен генеральным директором ГК «Максима»

Группа компаний «Максима» сообщает о вступлении Александра Чухланцева в должность генерального директора. В ГК «Максима» Александр Чухланцев отвечает за разработку и реализацию новой стратегии развития и полномасштабную трансформацию бизнеса группы. Ключевая цель — стать лидирующим системным интегратором на рынке и трендсеттером в области цифровизации. Об этом CNews сообщили представители «Максима».

По словам нового генерального директора, ГК «Максима» должна не просто работать с предельной эффективностью и прозрачностью, но и значительно масштабировать свои компетенции.

«Нас знают на рынке как команду, которая может всё. В нашей ДНК – успешная реализация проектов, которые кажутся невозможными. Мы стремимся использовать новые подходы к работе со сложными задачами и создаем принципиально новые решения. Мы ценим наших давних заказчиков, которые нам доверяют и намерены дальше масштабировать наши совместные проекты. Тем не менее рынок не стоит на месте, и в разных системно значимых отраслях мы видим потребность в тиражируемых решениях, в переиспользовании наработанного опыта. Систематизация наших компетенций и фокусировка на стратегических потребностях рынка и наших заказчиков – это первый и самый важный шаг к дальнейшему развитию бизнеса ГК “Максима”», — сказал Александр Чухланцев.

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Александр Чухланцев имеет многолетний опыт работы в российских и международных компаниях. Начинал карьеру в финансовом секторе: руководил проектами в «Русском стандарте», работал в Mastercard Europe и Visa International. В 2012 году перешел в интегратор R-Style, где занимался инфраструктурными проектами в банковской сфере.

С 2016 года занимал пост коммерческого директора Experian, а с 2017-го возглавил ее представительство в России, странах СНГ и на Ближнем Востоке, отвечая за деятельность компании в регионе по всему спектру поставляемых решений. В 2019 году был назначен управляющим директором Ingenico по России и СНГ, Монголии и странам Восточной Европы.

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