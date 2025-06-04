«Галактика» и ГК «МТ-Интеграция» создают центр компетенций для внедрения отечественных ИТ-решений

«Галактика» и группа компаний «МТ-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предусматривающее создание центра компетенций по программным продуктам «Галактики». Центр будет сформирован на базе организационной структуры «МТ-Интеграции».

Партнёрство направлено на продвижение и внедрение ИТ-систем «Галактика», а также формирование единой проектной экспертизы, способной эффективно решать задачи цифровой трансформации крупных организаций промышленности, в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры. Центр компетенций возьмёт на себя функции методологической поддержки, кадровой подготовки, реализации проектов внедрения и координации проектной деятельности в рамках группы компаний «МТ-Интеграция», включая взаимодействие с дочерними обществами и внешними заказчиками.

«Подписание этого партнерского соглашения — важный шаг в создании надежной экосистемы партнеров, которые внедряют «Галактику» на предприятиях ключевых отраслей экономики. Наша стратегия — развитие партнерской сети, для обеспечения своевременного и качественного внедрения решений «Галактики» в ответ на растущий спрос. Эта модель уже доказала свою эффективность. При этом мы как вендор активно участвуем во всех этапах внедрения, чтобы гарантировать успех проекта и соответствие высоким мировым стандартам», – отметил генеральный директор корпорации «Галактика» Алексей Телков.

«Создание центра компетенций — это ответ на запрос рынка на масштабируемые, надёжные и глубоко локализованные ИТ-решения, – сказал Александр Чухланцев, генеральный директор ГК «МТ-Интеграция». – В условиях повышения требований к технологической независимости мы объединяем усилия с ведущим отечественным разработчиком, чтобы обеспечить устойчивую и профессиональную поддержку и развитие ключевых цифровых систем наших клиентов».

«Галактика» более 37 лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для автоматизации управления и учета крупных предприятий. В портфеле компании – более 6,5 тыс. реализованных проектов в ключевых отраслях экономики, включая нефтегазовый сектор, промышленное производство, автомобилестроение, телеком, химическую промышленность, финансовый сектор и высшие учебные заведения.

Центр компетенций станет точкой консолидации знаний, проектных практик и кадровых ресурсов группы компаний «МТ-Интеграция», а также основой для дальнейшего расширения присутствия ИТ-продуктов «Галактики» на рынке. В числе перспективных направлений — создание авторизованного центра обучения и запуск совместных инициатив в области консалтинга и развития цифровых компетенций.