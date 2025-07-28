Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179182
ИКТ 13922
Организации 10824
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3485
Системы 25919
Персоны 77110
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Дмитриев Николай


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Первый Бит» представила «БИТ.LIMS» – решение для цифровой трансформации лабораторий, сертифицированное «1С» 1
23.05.2018 Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
04.09.2017 Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 1
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов 1
08.08.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов 1
23.06.2016 Выручка Konica Minolta Business Solutions в России выросла в 2015 г. на 23% 1
10.06.2015 Konica Minolta Business Solutions представила новую бизнес-стратегию в России 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
10.06.2013 Какие ИТ будут нужны страхованию завтра 1
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник 1
27.08.2009 «КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Дмитриев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta 409 14
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 7
Konica Minolta Business Solutions 66 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 4
ПрограмБанк 95 4
Инверсия - Инверсия НПФ 146 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1666 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Konica Minolta - Mobotix 33 2
SAP SE 5357 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
Virtu Systems - Вирту Системс 5 2
ОТР ГК - ОТР 2000 218 2
Microsoft Corporation 24969 2
Oracle Corporation 6782 2
Стримлайн консалтинг - Streamline Consulting 6 2
InMedia - Инмедиа 14 2
Docsvision - ДоксВижн 1020 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 389 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
МегаФон 9446 1
Naumen - Наумен 657 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Монолит-Инфо 124 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 346 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Наука НПО 25 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 55 2
Татнефть 230 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 1
Альфа-Банк 1807 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
NGI Fund 35 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5047 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 2
Федеральное казначейство России 1831 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5998 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7027 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12553 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7179 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10731 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4219 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7694 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2318 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4559 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4214 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1054 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4798 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12022 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 594 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 2
Оцифровка - Digitization 4770 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12483 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 498 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2296 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 48 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Apple iOS 8034 1
Google Android 14395 1
Microsoft Office 3859 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
YSoft SafeQ 26 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 324 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 160 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
Konica Minolta Workplace Hub 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Konica Minolta - MGI JetVarnish 3DS 3 1
Парфенов Станислав 5 4
Каменева Жамиля 11 4
Сыкулев Андрей 84 4
Реймер Денис 54 4
Прохоров Фёдор 83 4
Шеин Валерий 18 4
Леушев Андрей 74 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Кузьмин Олег 17 4
Гречко Сергей 24 4
Зотов Алексей 56 4
Занин Виталий 22 4
Чухланцев Александр 16 4
Иванов Евгений 44 3
Селютин Александр 60 3
Антонов Александр 77 3
Попов Алексей 336 3
Шевченко Владимир 148 3
Пирогов Алексей 29 3
Громов Иван 102 3
Бриль Денис 13 3
Киреев Иван 37 3
Богачев Игорь 180 3
Курило Андрей 38 3
Адмиральский Сергей 39 3
Прохоров Сергей 24 3
Козырь Сергей 32 3
Урьяс Вадим 98 3
Гегамов Николай 18 3
Федоринов Сергей 25 3
Серебряков Виктор 53 3
Сафронов Юрий 67 3
Прокошев Андрей 32 3
Ковалев Виктор 40 3
Иншаков Дмитрий 50 3
Коваленко Антон 29 3
Габриель Владимир 13 3
Татару Виталий 14 3
Водолазский Андрей 13 3
Смолговский Роман 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 151329 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 3
Европа 24459 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 856 3
Европа Восточная 3111 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 3
Россия - ПФО - Пензенская область 614 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7843 2
Япония 13404 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1639 1
Украина 7705 1
Польша - Республика 1990 1
Америка - Американский регион 2180 1
Венгрия 842 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6070 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3047 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10323 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7116 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5652 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6587 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1682 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16913 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10294 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2686 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 854 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6340 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8056 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5783 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 58 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 994 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Мобильные системы 117 1
Gartner - Гартнер 3583 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 2
CNews AWARDS - награда 530 2
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще