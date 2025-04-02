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1С Первый Бит НФП Налоги Финансы Производство NFP
Офис NFP компании «Первый Бит» — структурное подразделение международного интегратора IT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы Первого Бита расположены в 9 странах мира.
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
|Бабанкина Виктория 3 3
|Алексеев Виктор 4 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Оя Ирина 2 1
|Ремпель Виктория 1 1
|Полупанов Евгений 1 1
|Аверкиева Анна 1 1
|Шимко Кристина 1 1
|Болотов Антон 2 1
|Драч Сергей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3259 1
|ABI Research 234 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Frost & Sullivan 203 1
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