1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP

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Офис NFP компании «Первый Бит» — структурное подразделение международного интегратора IT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы Первого Бита расположены в 9 странах мира.