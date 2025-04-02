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1С Первый Бит НФП Налоги Финансы Производство NFP

1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP

Офис NFP компании «Первый Бит» — структурное подразделение международного интегратора IT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы Первого Бита расположены в 9 странах мира. 


02.04.2025 Инновационная модель помогает «Норильскому Никелю» применять риск-ориентированный подход к управлению затратами на ТОиР и заменy оборудования 1
30.10.2024 Автоматизация систем помогла авиационному учебному центру «Рата» на 40% повысить эффективность управления учебными процессами 1
19.09.2023 В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии 1
28.08.2023 С SAP на «1С:ERP» за пять месяцев. Компания ООО «Керхер» в сжатые сроки перешла на отечественный программный продукт 1
06.03.2023 «Первый бит» выпустил MDM-решение для корпоративных продуктов «1С» 1
13.07.2022 Российские разработчики представили роботов для участия в электронных торгах 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
20.08.2021 NFP внедрила программных роботов в Kärcher 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 825 6
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