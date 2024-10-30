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Автоматизация систем помогла авиационному учебному центру «Рата» на 40% повысить эффективность управления учебными процессами

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно реализовал проект по внедрению уникальной системы класса Training Management System (TMS) на базе решения «1С: Управление учебным центром» для авиационного учебного центра «Рата». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Этот проект стал первым внедрением комплексной системы смешанного (дистанционного и очного) варианта подготовки кадров для авиакомпаний, разработанной на платформе «». Система была внедрена и адаптирована под потребности и специфику работы авиационного учебного центра по подготовке летных экипажей и наземного инженерно-технологического персонала воздушных судов.

Реализацией проекта занимались специалисты офиса NFP компании «Первый Бит».

«В связи с усиливающейся конкуренцией на рынке образовательных услуг авиационный учебный центр «Рата» столкнулся с необходимостью оптимизировать учебный процесс. Ручное составление расписаний, учёт успеваемости, а также сложный внутренний и внешний документооборот создавали серьёзные трудности для учебно-методического отдела и значительно увеличивали временные трудозатраты.

Чтобы решить эти проблемы, мы разработали TMS-систему, которая автоматизировала ключевые процессы: составление расписаний, распределение ресурсов, регистрацию студентов и подготовку отчётности», – сказал Александр Мозгунов, руководитель проекта офиса NFP компании «Первый Бит».

Внедрение аппаратно-программного комплекса «графический планшет» и интерактивного интерфейса для планирования занятий позволили значительно повысить эффективность управления учебным центром, сделав процесс планирования более гибким и наглядным.

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Бизнес

Система обеспечивает надежное хранение данных и быстрый доступ к информации, что исключает риски утраты или искажения данных.

«Одной из главных предпосылок автоматизации было желание уйти от ручного учета и снизить человеческий фактор, а также расширить нашу аудиторию, привлекая на курсы слушателей из различных регионов России. Благодаря созданию единой информационной экосистемы по эффективному управлению учебным процессом на всех этапах его жизненного цикла мы смогли организовать эргономичную онлайн площадку для проведения обучения и расширить географию нашей клиентской аудитории. Теперь наши слушатели могут проходить обучение онлайн и приезжать в Москву только для сдачи выпускного экзамена. Это не только облегчает процесс обучения, но и делает его более доступным и привлекательным на рынке образовательных услуг в области гражданской авиации», – сказал генеральный директор авиационного учебного центра «Рата» Драч Сергей Дмитриевич.

Результаты внедрения TMS впечатляют: эффективность управления учебным процессом возросла на 40%, а рост прибыли составил 25%. Система также позволила сократить операционные расходы на 40% и трудозатраты в подразделениях на 60%. Ускорение получения управленческой отчетности на 45% позволяет руководству «Рата» принимать более быстрые и обоснованные решения.

В ближайших планах по развитию системы у NFP и «Рата» – интеграция «1С» с сайтом учебного центра для онлайн-бронирования образовательных тренажеров, что еще больше упростит взаимодействие с клиентами. Инновации, внедренные в рамках этого уникального проекта, не только повысили качество образовательных услуг, но и укрепили позиции «Рата» в области подготовки авиационных специалистов.

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