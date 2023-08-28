С SAP на «1С:ERP» за пять месяцев. Компания ООО «Керхер» в сжатые сроки перешла на отечественный программный продукт

В 2022 г. в связи с прекращением деятельности SAP на территории Ррссии руководство компании ООО «Керхер» приняло решение о переводе всех основных бизнес-процессов на систему «1С:Предприятие».

Неполный список задач, которые ставила перед собой компания: формирование потребностей по пополнению запасов товаров; отражение поступлений товаров и вспомогательных материалов, включая процесс растаможивания; управление складскими запасами с учетом требований интеграции со сторонней складской системой; автоматизация процессов продажи начиная с формирования предложения клиенту и заканчивая отправкой товара (розничные покупатели, покупатели интернет-магазинов, оптовые покупатели, покупатели маркетплейсов); пакетное управление формированием заданий на отгрузку с двухсторонней интеграцией с существующей WMS-системой для ордерных складов; использование сотрудниками личного кабинета «1С:Предприятие»; подсистема учета передачи в аренду оборудования и др.

Проект стартовал в августе 2022 г. Максимально сжатые сроки планируемого перехода обуславливались тем, что уже 1 января 2023 г компании «Керхер» требовалось сдавать регламентированную отчетность из «1С». Для формирования регистрационного учета нужно было реализовать бизнес-процессы продаж, ценообразования, CRM, управления складом и закупками на базе решений «1С».

Совместную работу над масштабной задачей вели ИТ-компания «Керхер» в России ООО «ЦОИ» и офис NFP интегратора «Первый бит». В проекте также приняли участие ООО «ДРТ» (ex-Deloitte) и 1С-франчайзи «Статус». Инфраструктуру предоставил «Яндекс Cloud».

Основным руководителем проекта выступил директор разработки ООО «Керхер» Евгений Полупанов. Были назначены координаторы по каждому функциональному блоку и организован оперативный обмен информацией, который помог быстро решать сложные вопросы и верно расставлять приоритеты.

С учетом сложности задачи реинжиниринг бизнес-процессов под типовые возможности продуктов «1С:Предприятие» выполнялся непосредственно в процессе их автоматизации. Базовым решением были выбраны конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» и «1С:Документооборот 8 КОРП». В архитектуру решения была включена интеграция всех процессов и информационных ресурсов предприятия на базе «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Документоборот КОРП», «1С:Зарплата и управление персоналом».

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Внедрение прошло точно в срок. Несмотря на то, что для многих пользователей это было первое знакомство с 1С:ERP, компания «Керхер» успешно заложенные на январь 2023 г. показатели эффективности.

***

Karcher – мировой производитель оборудования для уборки и систем очистки бытового и профессионального назначения (аппараты высокого и сверхвысокого давления, пылесосы, пароочистители, стеклоочистители, аккумуляторная техника, подметальные машины, аппараты для чистки сухим льдом и т. д.).

Офис NFP компании «Первый бит» — структурное подразделение международного интегратора ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы «Первого бита» расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.