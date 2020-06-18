Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО

Платформа PIX RPA, разработанная резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» компанией PIX Robotics, включена в Единый реестр российских программ.

PIX Robotics - российский разработчик программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов (RPA). В компании создают решения для автоматизации бизнеса, чтобы заменить рутинные операции специально настроенным роботом.

Платформа PIX RPA умеет читать и отправлять почту; работать с офисными приложениями MS Word и MS Excel; выполнять операции в различных информационных системах компании на платформах SAP, 1C, OeBS и др.; проводить сложные вычисления с использованием библиотек искусственного интеллекта; собирать и анализировать информацию с сайтов и социальных сетей; заполнять внешние формы и загружать информацию на сайты.

Отличительными особенностями платформы PIX RPA являются встроенный BPM для управления роботами и процессами, нативная интеграция с продуктами 1С, а также встроенные сервисы распознавания текста (OCR) и готовая интеграция с мессенджерами (Telegram и др). Последнее обновление Платформы включает функцию самовосстановления робота, а также удобный редактор XPath.

Благодаря гибкому ценообразованию роботизация на PIX дает возможность быстрее достичь окупаемости, а независимость от «облаков» и возможность устанавливать платформу в закрытый контур организации делает решение серьезным конкурентом для иностранных аналогов. При этом основной функционал RPA реализован на платформе в полном объеме, а удобство настройки роботов подтверждено сообществом внедренцев RPA. Партнерами PIX по внедрению являются лидеры рынка роботизации – «Ланит», «Крок», «Миотех», «Первый БИТ», NFP, «Криптора» и другие.

На сегодняшний день программные роботы PIX уже работают на таких предприятиях, как «Объединенный специализированный депозитарий», ФАУ «Главгосэкспертиза России», «Аргос 2003», «РАпарт Сервисез», Schneider Group и в других компаниях.

Кристина Шимко, руководитель PIX Robotics, отметила: «Для нас очень важно, чтобы заказчики, которые внедрили или только планируют “нанять” роботов PIX, могли использовать преимущества лидирующих практик в области роботизации и при этом быть уверены в поставщике программного обеспечения. Включение платформы PIX RPA в Единый реестр подтверждает наши долгосрочные планы по работе на российском рынке, а также даёт нам поддержку со стороны государства».

Ирина Оя, старший менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказала: «Включение платформы PIX RPA в Единый реестр российских программ -важный шаг для дальнейшего развития компании. Фонд “Сколково” является центром компетенций по внедрению инноваций, где сосредоточены ресурсы для поддержки конкурентных отечественных продуктов. Кластер информационных технологий Фонда предлагает большое количество технологичных стартапов для успешного решения задач бизнеса в любых областях российской экономики. Разработки наших резидентов помогают крупным компаниям не просто внедрять новые технологии, но и становиться лидерами в выбранных отраслях».

Реестр отечественного ПО ведётся Минкомсвязью России с 2016 года. Цель его создания - расширение использования российского программного обеспечения и оказания правообладателям ПО господдержки.