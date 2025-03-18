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Криптора ГК
ГК Криптора работает на рынке информационных технологий с 2013 года, головной офис находится в Ижевске. Компания занимается интеграцией и поддержкой сервисов по управлению бизнесом – Битрикс24, внедрением RPA-технологий для роботизации бизнес-процессов, анализом и оптимизацией процессов предприятий, ИТ-консалтингом и оказывает услуги ИБ-аутсорсинга.
Криптора ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гавриленко Елена 12 1
|Оя Ирина 2 1
|Шимко Кристина 1 1
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