Криптора ГК

ГК Криптора работает на рынке информационных технологий с 2013 года, головной офис находится в Ижевске. Компания занимается интеграцией и поддержкой сервисов по управлению бизнесом – Битрикс24, внедрением RPA-технологий для роботизации бизнес-процессов, анализом и оптимизацией процессов предприятий, ИТ-консалтингом и оказывает услуги ИБ-аутсорсинга.