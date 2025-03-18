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Криптора ГК

ГК Криптора работает на рынке информационных технологий с 2013 года, головной офис находится в Ижевске. Компания занимается интеграцией и поддержкой сервисов по управлению бизнесом – Битрикс24, внедрением RPA-технологий для роботизации бизнес-процессов, анализом и оптимизацией процессов предприятий, ИТ-консалтингом и оказывает услуги ИБ-аутсорсинга.


18.03.2025 Эксперты Positive Technologies изучили вредоносный сервис Crypters And Tools 1
01.07.2024 ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга 1
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Криптора ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 269 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 108 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 1
Крок - Croc 1779 1
SAP SE 5302 1
8321 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
Telegram Group 2069 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 820 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
Аргос 2003 2 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3333 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2892 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 849 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 318 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 168 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 625 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5371 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5479 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6804 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3108 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 944 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12786 1
PIX RPA Platform. 77 1
Gen Digital - Avast Threats Labs - Avast Threat Intelligence 14 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft Office Excel 1207 1
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Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2369 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
Айсберг - Eisberg 181 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
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