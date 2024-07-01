ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга

Группа компаний «Криптора», оказывающая услуги ИТ-аутсорсинга, расширила портфель услуг аутсорсингом информационной безопасности на базе решений «СёрчИнформ». Организация заключила с вендором партнерский договор и запустила сервис по защите от внутренних ИБ-рисков для компаний Поволжья и Предуралья. «Криптора» уже оказывает услугу в нескольких промышленных предприятиях и заказчику из HR-сферы.

Компания более 10 лет предоставляет услуги по ИТ-аутсорсингу, поддерживает аппаратную и софтверную часть инфраструктуры заказчиков. С 2019 г. разрабатывает алгоритмы для автоматизации бизнес-процессов в крупных промышленных организациях. «Криптора» и ранее брала проекты из сферы ИБ,

но модель работы аутсорсинга информационной безопасности от «СёрчИнформ» вывела это направление на новый уровень.

«Все чаще у наших заказчиков из малых и средних предприятий, которым мы оказываем услуги по ИТ-аутсорсингу, возникали вопросы по обеспечению мер информационной безопасности и предотвращению утечек. Мы искали удобные и эффективные решения, но то, что нам предложила компания «СёрчИнформ», превзошло наши ожидания. Очень удобная модель сотрудничества и зрелость самого продукта. Укрупнённая оценка рынка показала хорошие перспективы услуги и ее востребованность. Клиентов привлекает, то, что нет необходимости единовременно вкладывать большие ресурсы в приобретение и интеграцию ПО, найм и обучение специалистов», – сказал Владимир Костылев, генеральный директор компании «Криптора».

Далеко не всегда в компании есть специалист, который защищает бизнес от ИБ-рисков, при этом в 90% случаев руководители компаний видят только верхушку айсберга. Кроме того, небольшим компаниям не хватает средств на закупку защитного ПО. Аутсорсинг внутренней информационной безопасности позволяет решить эту проблему: внештатный ИБ-аналитик поможет руководителю заглянуть на процессы в компании с новой стороны и выявить внутренние риски.

«Криптора» запустила два тестовых периода услуги ИБ-аутсорсинга в промышленных предприятиях, а также три коммерческих проекта. Еще на стадии пилота заказчики понимают ценность услуги, после чего твердо настроены на внедрение ИБ-аутсорсинга на постоянной основе. Зачастую ИБ-аналитики компании «Криптора» выявляют в компаниях сливы информации, связанной с интеллектуальной собственностью, работу на конкурентов, а также предупреждают грядущие увольнения ценных сотрудников.

«ИБ-аутсорсинг позволяет руководителям компаний без чрезмерных усилий получить всю информацию о происходящем в бизнесе: кто, куда и с какой целью пересылает ценные данные, будь то клиентская база, финансовая или кадастровая информация, сколько сотрудники тратят времени на нерабочие занятия, нет ли в руководящих должностях взяточников или откатчиков. Даже информация об увольнении сотрудника является ценной, так как такое событие может нести в себе не только кадровые, но и ИБ-риски. Иногда при разрыве трудовых отношений экс-сотрудники решают забрать с собой клиентскую базу, технические наработки или даже стереть их из сетевых папок, облаков. Часто мотивом выступает желание навредить бывшему работодателю или коллегам. По нашим данным, В 76% компаний сотрудники занимаются поиском вакансий вместо рабочих обязанностей. Кто дойдет до стадии увольнения и какой у них появится мотив, предугадать сложно, если нет систем контроля», – отметила руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СёрчИнформ» Елена Гавриленко.

«СёрчИнформ» запустила услугу ИБ-аутсорсинга в 2019 г., чтобы помочь решить вопросы с информационной безопасностью компаниям малого и среднего бизнеса. С 2023 г. сервис вышел на новый уровень – теперь его оказывают партнеры вендора в 19 регионах России, соблюдая стандарты качества «СёрчИнформ» и развивая опыт защиты компаний разного масштаба и отраслей. Аутсорсинг внутренней информационной безопасности позволяет спрогнозировать ИБ-угрозы, предотвратить утечки информации, предупредить мошеннические риски, без трудозатрат со стороны заказчика.