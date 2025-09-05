Разделы

«Первый Бит» и Tibbo Systems совместно займутся развитием технологий Индустрии 4.0

Проектный офис интегратора ИТ-решений «Первый Бит» и Tibbo Systems, разработчик low-code-платформы AggreGate для промышленного интернета вещей (IoT/IIoT), подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Партнерство направлено на развитие цифровых технологий в промышленности, включая внедрение MES-систем и создание комплексных решений для IoT.

В рамках совместных проектов компании планируют предлагать заказчикам готовые отраслевые решения для автоматизации производственных процессов, сбора и аналитики данных, а также интеграции с ERP- и MES-системами. Это позволит предприятиям повысить эффективность управления производством, сократить издержки и ускорить переход к Industry 4.0.

«Сегодня предприятия сталкиваются с необходимостью объединения разнородных систем: MES, BI, ERP. Без глубокой интеграции добиться прозрачности производства и эффективного управления практически невозможно. Наше партнерство с Tibbo Systems направлено на создание готовых решений, которые закроют этот запрос рынка. Мы уверены, сотрудничество усилит позиции обеих компаний в сфере промышленной автоматизации и будет способствовать развитию отечественных технологических решений», — отметил Роман Логачев, руководитель отдела имитационного моделирования и аналитики офиса NFP компании «Первый Бит».

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Руководитель направления по развитию партнерской сети Tibbo Systems Татьяна Прокопович сказала: «Мы видим большой потенциал в объединении экспертизы офиса NFP компании «Первый Бит» и возможностей платформы AggreGate. Наши совместные решения позволят предприятиям быстрее внедрять технологии Industry 4.0, интегрируя IoT, MES и аналитику данных в единую экосистему. Для заказчиков это означает не только рост прозрачности и управляемости производства, но и сокращение сроков выхода на новый уровень цифровой зрелости».

В рамках сотрудничества компании планируют провести ряд маркетинговых активностей, направленных на демонстрацию эффективности интеграции MES, IoT и аналитики данных.

