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Tibbo AggreGate


Low-code платформа для промышленного Интернета вещей AggreGate применяется в решениях по автоматизации в разных странах мира. Она предоставляет возможность создания индивидуальных MES-систем (Manufacturing Execution System — система управления производством) с минимальными требованиями к программированию.  


20.12.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate 1
04.12.2024 Tibbo Systems добавила поддержку контроллеров Wiren Board на платформу AggreGate 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
01.12.2023 Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством 1
21.06.2023 Softline Digital разработала систему сбора производственных данных для металлургического завода 1
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 1
11.06.2015 Tibbo выпустила новую версию платформы AggreGate с поддержкой больших данных 1
31.03.2015 AggreGate Network Manager управляет мультиофисной ИТ-инфраструктурой Pony Express 2
10.12.2014 Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5 2
26.08.2013 Tibbo выпустила новое поколение интеллектуальной платформы управления устройствами AggreGate 1
15.11.2006 Microsoft открыла сетевое сообщество для ИТ-профессионалов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Tibbo AggreGate и организации, системы, технологии, персоны:

Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 7
SAP SE 5277 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Microsoft Corporation 24625 1
8213 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Celonis 26 1
Google LLC 11775 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Schneider Electric 575 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
Нефтеавтоматика 5 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Газпром нефть 618 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Русагро Группа Компаний 277 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
Сибур Холдинг - ПЭТФ 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Кстово 4 1
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Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Apache Cassandra 47 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 36 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 37 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
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Linux OS 9937 1
Арсентьев Илья 15 1
Ромашкин Алексей 14 1
Туркин Владислав 4 1
Поляков Виктор 9 1
Трапицын Виктор 5 1
Егоров Александр 85 1
Макова Ольга 6 1
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