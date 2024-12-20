Tibbo AggreGate
Low-code платформа для промышленного Интернета вещей AggreGate применяется в решениях по автоматизации в разных странах мира. Она предоставляет возможность создания индивидуальных MES-систем (Manufacturing Execution System — система управления производством) с минимальными требованиями к программированию.
Tibbo AggreGate и организации, системы, технологии, персоны:
|Арсентьев Илья 15 1
|Ромашкин Алексей 14 1
|Туркин Владислав 4 1
|Поляков Виктор 9 1
|Трапицын Виктор 5 1
|Егоров Александр 85 1
|Макова Ольга 6 1
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