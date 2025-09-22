«УльтимаПлант» объявила о создании центра компетенций по платформе AggreGate

Компания «УльтимаПлант» (входит в ГК «УльтимаТек») объявила о создании центра компетенций по платформе AggreGate от Tibbo Systems – российского разработчика low-code-решений для интернета вещей. «УльтимаПлант» поможет промышленным компаниям комплексно внедрять системы автоматизации, диспетчеризации и управления производством (MES).

Создание центра компетенций – это ответ на растущий спрос на low-code-решения, рынок которых, по данным аналитиков, прибавляет до 50% в год. Такие решения позволяют бизнесу ускорить цифровую трансформацию и снизить затраты на автоматизацию. По оценкам «УльтимаПлант», затраты на внедрение платформы от Tibbo Systems в 2–4 раза ниже, чем high-code-решения. Разработка прототипа (PoC) на AggreGate в среднем занимает 1–5 дней, а разработка первой версии продукта (MVP) составляет 1–3 месяца.

Российская IoT-платформа AggreGate объединяет разрозненные системы и оборудование на предприятиях в единый цифровой контур. Это позволяет создавать комплексные решения под запрос заказчиков: от визуализации технологических процессов и мониторинга ИT-инфраструктуры до управления инженерными системами зданий и MES-систем. С помощью решений на базе платформы AggreGate компании контролируют и управляют инженерными системами зданий, технологическими процессами, ЦОДами, сетями связи и другими физическими активами.

«Мы выбрали AggreGate, потому что это не стартап и не экспериментальный продукт, а зрелая надежная платформа с 20-летней историей. Она уже готова к решению сложных задач на критически важных объектах. В условиях жестких требований к информационной безопасности и локализации ПО это ключевое преимущество, которое снимает для наших заказчиков риски, связанные с регуляторикой и безопасностью, и дает им реальный технологический суверенитет», – сказал генеральный директор «УльтимаПлант» Дмитрий Моисеев.

Центр компетенций предлагает рынку универсальный подход к автоматизации «всё в одном». На базе AggreGate компания внедряет продукты, которые позволяют детально визуализировать любой технологический процесс, создавая мнемосхемы высочайшего уровня сложности и проектируя интуитивно понятные интерфейсы для операторов. Платформа предоставляет возможности для построения распределенных многопользовательских SCADA-систем, обеспечивает мониторинг и управление ИT-инфраструктурой корпоративного уровня, а также позволяет создавать единые диспетчерские центры для управления всеми инженерными системами зданий – от отопления и вентиляции до электроснабжения и пожарной сигнализации.

«Выбор «УльтимаПлант» в качестве партнера был очевидным: во-первых, центр возглавил ключевой эксперт платформы Дмитрий Моисеев, и это обеспечивает высочайший уровень её внедрения. Во-вторых, клиентская база и отраслевое влияние группы компаний «УльтимаТек», в которую входит «УльтимаПлант», обеспечивают прямой доступ к предприятиям, которые сегодня как никогда нуждаются в надежном, зрелом и полностью локализованном решении. Это не просто партнерство, это создание новой экосистемы технологического суверенитета», – сказала коммерческий директор Tibbo Systems Ольга Микаллеф.

Ключевое преимущество AggreGate – ее способность объединять разрозненные системы в единую экосистему. Она поддерживает работу с контроллерами различных производителей и интеграцию с информационными системами по широкому спектру промышленных и ИT-протоколов. Это позволяет строить решения в том числе для дискретного, непрерывного и рецептурного производства с глубокой кастомизацией под специфику предприятия, избегая лишних точек интеграции и значительно снижая количество интеграционных сценариев. Важно, что платформа может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 2 и 3 категории значимости. Платформа разрабатывается в России, полностью совместима с российскими операционными системами и зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры.