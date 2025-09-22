Разделы

УльтимаТек УльтимаПлант


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «УльтимаПлант» объявила о создании центра компетенций по платформе AggreGate 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - UltimaTec. 28 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12562 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33085 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 595 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5823 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12732 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1467 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25552 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 438 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 605 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55397 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70885 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11700 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 854 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22082 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30531 1
Tibbo AggreGate 17 1
Микаллеф Ольга 4 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5382 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1570 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385335, в очереди разбора - 730214.
Создано именных указателей - 183465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

