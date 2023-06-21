Softline Digital разработала систему сбора производственных данных для металлургического завода

Softline Digital разработала систему сбора производственных данных, которая позволяет в реальном времени отслеживать показатели технологического процесса плавки стали. С ее помощью руководители цехов своевременно получают информацию о качестве выпускаемой продукции. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчиком выступила компания из отрасли черной металлургии, которая заботится о постоянном улучшении конкурентоспособности продукции и стремится к непрерывному развитию на рынке металлопроката. В настоящее время предприятие активно занимается внедрением технологий, реконструкцией и модернизацией производства.

Клиенту требовалось решение, которое бы позволяло сотрудникам контролировать параметры плавки стали и предупреждать отклонения от заданных норм, а также сохранять архив данных для последующей обработки. Стремление компании внедрять цифровые методы оптимизации промышленной безопасности легло в основу выбора решения Softline Digital на базе промышленного интернета вещей.

Команда Softline Digital предложила внедрить систему мониторинга производственных данных. В ходе проекта было поставлено программное решение, позволяющее собирать, обрабатывать и хранить данные поступающие от АСУ ТП и системы управления предприятием SAP/R3. Программа разработана на базе платформы промышленного интернета вещей Tibbo Aggregate.

По итогам реализации проекта сотрудники предприятия получают параметры плавки стали в режиме реального времени на своих рабочих местах или с мобильных устройств. Платформа выступает единым шлюзом сбора данных, которая накапливает, анализирует и отображает информацию в удобном для пользователя виде. Благодаря оптимизации процесса работникам больше не требуется заниматься рутинным сбором данных, и они могут посвятить свое время более важным задачам.

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«Мы все чаще замечаем стремление промышленного сектора к полноценной цифровизации, и считаем этот тренд крайне полезным для всех заинтересованных сторон: заказчики повышают производительность и эффективность, потребители получают более качественную продукцию, а Softline Digital – интересные и сложные задачи», – отметил директор по развитию Softline Digital Владислав Туркин.

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