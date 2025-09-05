Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Прокопович Татьяна


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 «Первый Бит» и Tibbo Systems совместно займутся развитием технологий Индустрии 4.0 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Прокопович Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 18 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 13 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 874 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7093 1
Управляемость - Manageability 1866 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4320 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3320 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1116 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 853 1
Tibbo AggreGate 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще