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Пешкова Елена



20.12.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate 1
27.07.2023 Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк» 1
31.03.2023 Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пешкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 2
МСК Групп - Даком М 61 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Citrix Systems 812 1
Microsoft Corporation 24625 1
Broadcom - VMware 2359 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 1
Агеев Денис 21 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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