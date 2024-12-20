Пешкова Елена
|20.12.2024
|СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate 1
|27.07.2023
|Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк» 1
|31.03.2023
|Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства 1
Пешкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Агеев Денис 21 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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