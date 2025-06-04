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Tibbo Systems и «Т1 Интеграция» объединяют экспертизу для развития импортозамещающих IoT-решений

Компании «Т1 Интеграция» и Tibbo Systems подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение закладывает основу для синергии в области разработки и продвижения отечественных ИТ-решений. Технологическим фундаментом партнерства станет флагманская IoT-платформа Tibbo Systems — AggreGate, которая обеспечивает сбор, хранение, аналитику и визуализацию данных в режиме реального времени. Совместно с командой «Т1 Интеграции» решения на ее базе будут адаптированы для автоматизации промышленных предприятий, управления распределенными системами, такими как энергетика, логистика и прочими, генерации цифровых двойников производственных процессов.

Елена Пешкова, директор по работе с партнерами, Tibbo Systems: «Мы стремимся к созданию экосистемы, где клиенты получают надежные готовые решения «под ключ». С партнерами нас объединяет фокус на практической пользе для бизнеса клиентов: снижение затрат и повышение эффективности за счет цифровизации. Благодаря флагманскому продукту AggreGate и экспертизе «Т1 Интеграция» мы сможем предложить рынку продукты, которые не только соответствуют зарубежным аналогам, но и превосходят их в ключевых аспектах».

Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция»: «Сочетание передовой IoT-технологии от Tibbo Systems с нашей компетенцией в системной интеграции и знанием специфики российского рынка — это формула для создания действительно востребованных решений, которые не просто заместят существующие наработки, а предложат нашим клиентам принципиально новые возможности для оптимизации и развития их бизнеса».

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