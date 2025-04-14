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Промконтроллер ПК Текон Текон-Автоматика



14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
08.07.2024 ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов 2
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
10.04.2024 Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями 1
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
25.03.2022 Российская электроника, управляющая лифтами, оказалась полностью беззащитной перед западными хакерами 6
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
15.05.2008 В Москве состоялась 10-я конференция QNX-Россия-2008 1
15.04.2008 24 апреля пройдет конференция «QNX-Россия-2008» 1
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM 2
25.07.2006 SWD TimeMaster: комплект для разработчиков встраиваемых систем 2
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
12.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
05.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
09.08.2005 18 октября откроется выставка "Передовые технологии автоматизации" 1
19.11.2003 9-11 декабря в Москве пройдет международная выставка "Передовые технологии автоматизации" 1
27.05.2002 "Текон" представила разработки в области систем автоматизации для пищевой промышленности 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

Промконтроллер ПК и организации, системы, технологии, персоны:

СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 8
ПроСофт - ProSoft 78 8
Ростех - Автоматика Концерн 1656 6
Антрел Автоматизация - Антрел Интегро 6 4
Intel Corporation 12264 3
ЭлеСи - eelesy 13 3
Siemens AG - Siemens Group 2599 3
BlackBerry QNX Software Systems 33 3
ХайТэк - Hi-Tech 203 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Schneider Electric 577 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 2
Eltex - Предприятие Элтекс 159 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 2
Fastwel - Фаствел 31 2
Qtech - Кьютэк 176 2
Т8 НТЦ 92 2
Элвис-НеоТек 47 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 115 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Zelax - Зелакс 90 2
Техноимпорт НПП 2 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
RealFlex Technologies 3 2
Iconics 14 2
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 12 2
8373 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 321 5
Экспотроника ВК 40 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Теплоком НПФ 4 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 120 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 2
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1281 9
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 12 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 307 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 798 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 222 6
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Intel x86 - архитектура процессора 1886 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2306 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 23 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Appius PDM 8 1
Appius Верификатор 1 1
Промконтроллер ПК - Теконик 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
FreePik 1089 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 21 1
Microsoft Windows 15829 1
Linux OS 10146 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 61 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
Lua - язык программирования 56 1
Tibbo AggreGate 14 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
Морозов Константин 10 1
Чуракова Елена 11 1
Трубников Виктор 1 1
Агафонов Леонид 3 1
Сергиенко Николай 2 1
Млежнек Мирослав 1 1
Бобович Александр 3 1
Шпак Василий 235 1
Артеменкова Екатерина 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 357 1
Мельников Юрий 11 1
Маричев Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 2
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Япония 13342 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Америка Южная 855 1
Канада 4909 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Италия - Итальянская Республика 4370 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Китай - Тайвань 4021 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Украина 7650 1
Азия Южная 105 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Европа 21870 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
Ближний Восток 2970 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Европа Восточная 3109 1
Сербия - Республика 342 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1249 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 4
Энергетика - Energy - Energetically 5186 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1098 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 471 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 231 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 969 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Азартные игры - Лотерея 213 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 819 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Химическая промышленность - Chemical industry 277 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2476 1
ComputerWorld 144 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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