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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маричев Дмитрий



29.01.2025 «Солар»: хакеры отключают антивирус, чтобы скрыть кибератаку 1
14.11.2024 Эксперты Solar 4RAYS выявили массовую фишинговую рассылку на российские промышленные компании 1
08.07.2024 «Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты 1
08.07.2024 ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов 1
06.03.2024 ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Маричев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 3
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 7 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Ростелеком 9710 1
Unsplash 781 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2148 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1423 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 769 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 276 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 772 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1048 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 1
Implant - Имплант 84 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 133 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1906 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2329 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 229 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 879 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1127 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4868 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2713 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 754 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 315 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 80 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Фирш Алексей 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
Европа Восточная 3077 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Украина 7615 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 98 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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