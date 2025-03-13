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Lifting Zmiy Хакерская группировка


13.03.2025 «Солар»: в 2024 г. хакеры в три раза чаще использовали скомпрометированные учетные записи 1
05.11.2024 ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками 1
25.09.2024 «Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости 1
11.09.2024 «Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров 1
30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников 1
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения 1
08.07.2024 «Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты 1
08.07.2024 ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Lifting Zmiy и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 7
Shedding Zmiy - Хакерская группировка 7 4
Ростелеком 9789 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2211 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 541 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2973 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 235 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2252 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 403 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 664 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 784 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6794 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1114 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 787 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 263 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 108 1
Система жизнеобеспечения 149 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 663 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1148 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 1697 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3105 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 226 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 300 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2580 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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