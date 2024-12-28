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Сазонов Геннадий



28.12.2024 Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов 1
16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные 1
05.11.2024 ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками 1
27.09.2024 Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру 1
30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников 1
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения 1
24.05.2024 ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сазонов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 7
Shedding Zmiy - Хакерская группировка 6 5
Ростелеком 9700 3
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 7 3
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 4 2
Информзащита 756 2
Telegram Group 1983 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 1
Unsplash 763 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 5
Hacktivism - Хактивизм 188 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 138 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 10 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Microsoft Office Word 776 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Positive Technologies - PT Knockin 10 1
Microsoft Equation Editor 11 1
Каргин Антон 4 1
Овчинников Роман 11 1
Наумов Дмитрий 13 1
Гончаров Евгений 19 1
Григорян Александр 12 1
Оганесян Ашот 122 1
Петренко Светлана 4 1
Жигалов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Европа Восточная 3075 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Украина 7608 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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