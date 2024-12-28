Сазонов Геннадий
Сазонов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 763 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
|Каргин Антон 4 1
|Овчинников Роман 11 1
|Наумов Дмитрий 13 1
|Гончаров Евгений 19 1
|Григорян Александр 12 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Петренко Светлана 4 1
|Жигалов Константин 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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