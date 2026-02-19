Разделы

Cloud Atlas Clean Ursa Oxygen Inception Red October Хакерская группировка


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 ГК «Солар»: хакеры смогли обмануть сотрудника российского госучреждения с помощью фишинга 5 раз 3
28.10.2025 F6: группа Cloud Atlas атаковала агрокомпании приглашением на форум по растениеводству 1
04.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила первый масштабный технический анализ кибергрупп, атакующих Россию 1
16.04.2025 Positive Technologies: APT-группировка Cloud Atlas атакует российские предприятия ОПК 1
02.01.2025 Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office 2
16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
05.01.2024 Старинная киберпреступная группировка пробудилась и атакует российские предприятия 2
16.01.2023 Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками 1
09.12.2022 PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
13.08.2019 «Лаборатория Касперского»: кибергруппировка Cloud Atlas скрытно атакует новые цели в России 1
20.03.2015 «Лаборатория Касперского» опровергает «грязную» статью в Bloomberg 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5332 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 829 3
Microsoft Corporation 25344 3
Head Mare - Хакерская группировка 16 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
XDSpy - Хакерская группировка 9 2
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 2
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 11 1
PhantomCore - Хакерская группировка 10 1
C.A.S - Cyber Anarchy Squad - Хакерская группировка 3 1
Crypt Ghouls - Хакерская группировка 2 1
Awaken Likho - Хакерская группировка 3 1
Angry Likho - Хакерская группировка 3 1
Goffee - Хакерская группировка 5 1
Mythic Likho - Хакерская группировка 6 1
BO Team - Хакерская группировка 9 1
Cyberpartisans - Хакерская группировка 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 1
Информзащита 869 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
SAS Institute 1042 1
Telegram Group 2669 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 973 1
Trellix - FireEye 60 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 5 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
Gamaredon - Хакерская группировка 5 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Proton Technologies AG 46 1
Xello - Кселло 29 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
Proxima 52 1
CloudEyE 8 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32120 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13679 13
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 968 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1769 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2363 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7055 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 869 4
Hacktivism - Хактивизм 269 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3163 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2368 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2311 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 752 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1454 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17215 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7678 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9817 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 401 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8523 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8812 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 242 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12381 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13342 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 457 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 757 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 708 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 206 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 340 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2807 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15019 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3287 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 468 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4808 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8220 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5214 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 4
Microsoft Office 4004 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2386 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 446 3
Positive Technologies - PT Sandbox 106 3
Microsoft Equation Editor 12 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 146 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 2
Google Sheets - Google Таблицы 62 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 83 2
Positive Technologies - PT Knockin 19 2
Google Android 14836 1
Microsoft Windows 16450 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 258 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 126 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 35 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 15 1
Xello Deception 25 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 43 1
FreePik 1520 1
Григорян Александр 14 2
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 433 1
Касперский Евгений 331 1
Новиков Алексей 64 1
Авезова Яна 20 1
Щетинин Александр 13 1
Баулин Валерий 54 1
Aime Felix - Феликс Айме 1 1
Кувшинов Денис 23 1
Чекунов Игорь 11 1
Назаров Никита 14 1
Колосков Даниил 2 1
Стецюк Сергей 3 1
Сазонов Геннадий 10 1
Казаков Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 14
Беларусь - Белоруссия 6087 8
Европа Восточная 3124 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 3
Израиль 2791 2
Германия - Федеративная Республика 12969 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Турция - Турецкая республика 2508 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 1
Европа 24689 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Словения - Республика 251 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Канада 4999 1
Испания - Королевство 3776 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 1
Таджикистан - Республика 921 1
Монголия 368 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8919 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11458 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6971 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 816 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3721 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6699 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3245 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1206 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9715 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 1
Запугивание и шантаж 161 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Английский язык 6897 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6151 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2711 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1765 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10774 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1291 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
Bloomberg 1556 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 126 1
Securelist 26 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 157 1
