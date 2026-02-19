Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cloud Atlas Clean Ursa Oxygen Inception Red October Хакерская группировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорян Александр 14 2
|Водясов Алексей 222 1
|Мельникова Анастасия 433 1
|Касперский Евгений 331 1
|Новиков Алексей 64 1
|Авезова Яна 20 1
|Щетинин Александр 13 1
|Баулин Валерий 54 1
|Aime Felix - Феликс Айме 1 1
|Кувшинов Денис 23 1
|Чекунов Игорь 11 1
|Назаров Никита 14 1
|Колосков Даниил 2 1
|Стецюк Сергей 3 1
|Сазонов Геннадий 10 1
|Казаков Виктор 3 1
|Bloomberg 1556 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 126 1
|Securelist 26 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420332, в очереди разбора - 726055.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.