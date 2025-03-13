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Shedding Zmiy Хакерская группировка


13.03.2025 «Солар»: в 2024 г. хакеры в три раза чаще использовали скомпрометированные учетные записи 1
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные 1
05.11.2024 ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками 1
11.09.2024 «Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров 1
30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников 1
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения 1
24.05.2024 ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Shedding Zmiy и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 6
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 8 4
Ростелеком 9789 3
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 2
Zabbix SIA - Заббикс 98 1
Telegram Group 2055 1
Unsplash 867 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12773 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 403 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2252 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 664 3
Hacktivism - Хактивизм 207 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6794 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2262 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 784 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1114 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 663 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4294 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 541 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2580 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 226 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 200 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1814 1
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Командная строка - Command Line 374 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 235 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2211 1
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3448 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 106 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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