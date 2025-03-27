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Исаков Константин
|27.03.2025
|Группировка Shedding Zmiy взяла на вооружение новый опасный вредонос для атак на российские организации 1
Исаков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 978 1
|Shedding Zmiy - Хакерская группировка 8 1
|Puma - Пума 48 1
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