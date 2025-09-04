Разделы

BO Team Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила первый масштабный технический анализ кибергрупп, атакующих Россию 1
29.07.2025 F6 фиксирует фейковые рассылки от имени хактивистов на фоне кибератаки на российскую авиакомпанию 1
30.05.2025 Хактивисты BO Team используют целевой фишинг для атак на российский бизнес и госсектор 1
16.05.2025 Зафиксирована новая хакерская рассылка группировки BO Team на российские компании 1
15.11.2024 После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ 1
24.10.2024 ИТ-системы российских судов восстановлены после гигантского сбоя. Но лишь частично 1
09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

BO Team и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21887 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8621 1
Россия - РФ - Российская федерация 152744 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 2
