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XDSpy Хакерская группировка



16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
06.11.2024 Результаты расследований Positive Technologies: каждая вторая атака привела к нарушению бизнес-процессов 1
12.07.2023 Группировка XDSpy атаковала российские организации от имени МЧС 1
17.03.2023 Сверьте данные: злоумышленники атакуют российские компании под видом официальных ведомств 1
06.10.2022 Мобилизовались: злоумышленники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток 1
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768% 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

XDSpy и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1133 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Microsoft Corporation 24625 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Telegram Group 1983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 5
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 2
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 56 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 72 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
Script - Скрипт 488 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 292 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 969 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 1
Командная строка - Command Line 371 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office Word 776 1
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Украина 7608 1
Сербия - Республика 336 1
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