XDSpy Хакерская группировка
XDSpy и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
|Ковтун Андрей 15 2
|Зайцев Михаил 260 1
|Ковач Роман 2 1
|Власова Виктория 3 1
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