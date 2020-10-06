Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Роман Георгиев

Выявлена хакерская группировка XDSpy, которая долгие годы специализировалась на атаках на госведомства стран Восточной Европы. Ее операторы, вероятнее всего, проживают примерно там же, где и жертвы.

Видишь шпиона? А он есть

Эксперты компании ESET опубликовали исследование в отношении кибершпионской группировки XDSpy, атаковавшей страны Восточной Европы. На протяжении девяти лет ей каким-то образом удавалось оставаться незамеченной.

Группировка получила название XDSpy в связи с тем, что во всех атаках, которые она производила, использовался один и тот же компонент под названием XDDown — исполняемый файл, которых осуществлял скачивание других вредоносных модулей. Жертвы кампании выявлены в России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и на Украине; в основном это государственные органы и военные учреждения, хотя есть и ряд частных компаний.

До анализа ESET Центр реагирования на киберугрозы Белоруссии CERT.BY опубликовал краткий отчет о рассылке вредоносного ПО, получателями которого стали более чем сто человек — сотрудники госучреждений (в том числе нескольких министерств), физические лица и представители разных организаций.

Сотрудникам CERT.BY удалось установить один из контрольных серверов, использовавшихся в атаках. Эксперты ESET указали в числе C&C-серверов XDSpy.

haker600.jpg
Кибершпионская кампания девять лет оставалась незамеченной

Проанализировав вредоносный код, использовавшийся в атаках, сетевую инфраструктуру и выбор жертв, исследователи ESET пришли к выводу, что XDSpy не пересекается в своей деятельности ни с одной известной APT-группировкой.

«Мы считаем, что операторы могут работать в часовых поясах UTC+2 или UTC+3, то есть, примерно там же, где располагаются их жертвы. Мы также заметили, что они работают с понедельника по пятницу, что указывает на профессиональный характер их деятельности», — говорится в отчете ESET.

И снова о фишинге

Сам по себе процесс заражения начинается со спиэр-фишинговых (то есть, предельно узконаправленных) писем, содержащих архив ZIP или RAR или ссылку на внешний источник, откуда его предлагается скачать. Архив содержит файл LNK, который, в свою очередь, закачивает на целевую систему скрипт, устанавливающий XDDown. Этот компонент затем докачивает дополнительные модули с одного из контрольных серверов.

Среди выявленных модулей — программа XDRecon, предназначенная для сбора базовой информации о целевой системе, XDList — сборщик информации о файлах, которые могут интересовать злоумышленников (.accdb, .doc, .docm, .docx, .mdb, .xls, .xlm, .xlsx, .xlsm, .odt, .ost, .ppt, .pptm, .ppsm, .pptx, .sldm, .pst, .msg, .pdf, .eml, .wab), XDMonitor — средство отслеживания и кражи файлов со съемных накопителей, XDUpload, инструмент для вывода фиксированного набора файлов из целевой системы, XDLoc — модуль для сбора идентификаторов SSID из сетевого окружения, и XDPass — модуль, крадущий пароли.

В июне 2020 г. было отмечено использование эксплойтов к уязвимости CVE-2020-0968, выявленной в InternetExplorer. Патчи к ней были доступны еще в апреле, при этом информации о самой уязвимости в открытом доступе было мало. Издание Bleeping Computer указывает, что о пробных эксплойтах на тот момент не было известно. В ESET предполагают, что используемый «боевой» эксплойт был либо написан с нуля самими операторами, либо приобретен у каких-то брокеров.

На вероятность второго варианта указывает определенное сходство этого эксплойта с теми, которыми пользовалась APT-группировка DarkHotel, притом, что других связей между XDSpy и DarkHotel не наблюдается. Возможно, впрочем, обе группировки пользовались услугами одного и того же брокера или разработчика эксплойтов.

«Тот факт, что XDSpy оставался незамеченным столь долгий срок, сегодня уже можно назвать необычным, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Это связано, скорее всего, с тем, что его операторы использовали преимущественно (или исключительно) собственные разработки, а не чужой код. Не исключено, что выдали они себя в итоге именно тем, что начали заниматься массовыми рассылками вредоносов. Чем более узконаправленными оказываются атаки, тем меньше вероятность их обнаружения».



Другие материалы рубрики

Создана «вакцина» от троянов-шифровальщиков

90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана

Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан

Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

Хакеры отчаялись продать банковский троян и сделали его бесплатным. Это больно ударит по России

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Техноблог

Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр?

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра