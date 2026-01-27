Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Microsoft EML Email Message Format формат хранения сообщений электронной почты


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.01.2026 CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость 1
24.07.2025 Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа 1
09.07.2025 Неизвестная хакерская группировка ворует документы российских предприятий 1
05.06.2025 Новая версия Handy Backup 8.6.3 1
06.05.2025 Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России 1
06.02.2024 Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части 1
27.12.2023 Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader 1
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных 1
14.09.2023 Новые возможности платформы Security Vision 1
14.09.2023 Обновлена платформа Security Vision 5 1
31.08.2023 Makves выпустила новую версию DCAP 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 2
26.08.2022 Хакеры иранских спецслужб нашли способ потрошить почтовые ящики Gmail и Microsoft 1
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
30.10.2014 Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0 1
23.01.2013 Softline займется продвижением ПО для архивации электронной почты от MailStore Software 1
30.07.2012 ReaSoft Network Firewall 3: брандмауэр для СМБ с элементами DLP-системы 1
01.04.2011 Немецкие ученые экспериментируют в термосфере 1
11.06.2008 Easy Mail Recovery 1.0: восстановление удаленных писем из Outlook и Outlook Express 1
18.04.2008 IncrediMail 5.7.0 Build 3524: бесплатный почтовый клиент 1
21.12.2007 MailStore Home: резервное сохранение электронной почты 1
29.06.2007 НР представила новые системы хранения данных 1
19.11.2004 Совет Европы рекомендовала своим членам принять EML 1
02.03.2004 Netsky.D - червь с ускоренным размножением 1
18.02.2004 Исходники Mydoom дали первые плоды 1
22.12.2003 Sober вернулся 1
28.10.2003 В Сети началась новая вирусная эпидемия 1
06.06.2003 Tanatos.b: возвращение червя 2
19.05.2003 Новый червь прикрывается именем Microsoft 1
19.05.2003 Червь Palyh: мастер мимикрии под Microsoft 1
20.03.2003 За военными картинками прячется вирус 1
24.12.2001 Shoho: новый "червь" к Рождеству 1
24.12.2001 Рождественский подарок вирусописателей - W32/Shoho.A 1
07.05.2001 OASIS начнет работу над языком программирования EML для систем проведения выборов и голосований 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Microsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 9
Microsoft Corporation 25307 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 3
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Google LLC 12316 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 109 2
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком 10385 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 815 1
Alibaba Group 454 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3312 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
HP Inc. 5766 1
9076 1
ESET - ESET Software 1147 1
Комплит - Complete 107 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Dropbox 513 1
Adobe Systems 1573 1
Yahoo! 3711 1
Sophos - SophosLabs 424 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 460 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
XDSpy - Хакерская группировка 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
BackBlaze 31 1
Gemini Advisory 4 1
SmartApe 3 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
Газпром нефть 675 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 204 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1476 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 14
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1915 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 9
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 467 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 5
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2307 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1089 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Оповещение и уведомление - Notification 5385 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 241 3
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 238 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4364 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 3
HRM - Расчет отпуска 698 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Microsoft Windows 16405 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2372 7
Microsoft Outlook 1428 5
Linux OS 10984 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 4
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 3
Google VirusTotal 104 3
Microsoft Office 3980 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3056 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 2
Google Gmail 989 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 89 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 34 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 117 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 2
Panda ActiveScan 46 2
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 2
Google Takeout - Google Архиватор 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 1
Google Android 14772 1
Apple iOS 8300 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Новые облачные технологии - МойОфис 905 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1351 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Зайцев Михаил 313 2
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 433 1
Лагода Георгий 60 1
Орлик Сергей 83 1
Паршин Константин 64 1
Щеглов Петр 75 1
Ян Давид 69 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 1
Пуха Максим 7 1
Дергачева Светлана 55 1
Whitfield Heinz - Витфилд Хайнц 1 1
Катаев Глеб 1 1
Чмарак Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 4
Германия - Федеративная Республика 12952 3
Украина 7804 3
Беларусь - Белоруссия 6064 2
Швеция - Королевство 3718 2
Румыния 741 2
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Дания - Королевство 1318 1
Словения - Республика 251 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Исландия 250 1
Европа Восточная 3124 1
Канада 4992 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Нидерланды 3640 1
Иран - Исламская Республика Иран 1123 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
Сербия - Республика 358 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Ахен 16 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 4
Английский язык 6882 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1171 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
README-файл 18 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
BleepingComputer - Издание 423 2
Newsbytes News Network 379 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Google Threat Analysis Group 16 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще