Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами бесшовные соединения и взаимодействие по видеосвязи высокой четкости между миллионами пользователей Microsoft Office Communicator 2007 R2 и других систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия,

Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications ной коммуникационной платформой Microsoft Office Communications Server 2007. Пользователи Microsoft Office Communicator получили возможность, не меняя стиль работы, проводить сеансы ВКС с сотру

Microsoft анонсировала новые продукты единой системы коммуникаций есть, например, голосовой автоответчик, который доступен пользователю с любого телефона. Microsoft Office Communicator 2007 представляет собой клиент унифицированных технологий коммуникации, к

Microsoft анонсировала веб-версию Communicator ии сообщили, что выпуск бета-версии продукта планируется на середину июля. Продукт будет называться Microsoft Office Communicator Web Access. Microsoft продолжает работать и над основной версие