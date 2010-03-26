Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Microsoft Office Communicator


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами

бесшовные соединения и взаимодействие по видеосвязи высокой четкости между миллионами пользователей Microsoft Office Communicator 2007 R2 и других систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия,

13.02.2008 Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications

ной коммуникационной платформой Microsoft Office Communications Server 2007. Пользователи Microsoft Office Communicator получили возможность, не меняя стиль работы, проводить сеансы ВКС с сотру
12.07.2006 Microsoft анонсировала новые продукты единой системы коммуникаций

есть, например, голосовой автоответчик, который доступен пользователю с любого телефона. Microsoft Office Communicator 2007 представляет собой клиент унифицированных технологий коммуникации, к
22.06.2005 Microsoft анонсировала веб-версию Communicator

ии сообщили, что выпуск бета-версии продукта планируется на середину июля. Продукт будет называться Microsoft Office Communicator Web Access. Microsoft продолжает работать и над основной версие
10.03.2005 Microsoft встанет на входе в "аську"

дения совместных презентаций. Новая IM-служба, разработанная Microsoft, получила название Microsoft Office Communicator (напомним, что ранее она была известна под кодовым названием Istanbul.).


Публикаций - 58, упоминаний - 90

Microsoft Office Communicator и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 43
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 12
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 8
Cisco Systems - Tandberg 162 7
Samsung Electronics 10625 6
Cisco Systems 5222 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
Yahoo! 3707 4
Lenovo Motorola 3530 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 3
AOL Inc - America Online 1878 3
Google LLC 12255 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 2
BO Team - Хакерская группировка 8 2
Huawei 4221 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
HP Inc. 5761 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
Logitech 427 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 2
Jabra 78 2
Mitel Corp - Mitel Networks 58 2
Huawei Technologies 404 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Genesys 208 2
Poly - Plantronics 140 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 2
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
Softline Consulting Services - Софтлайн Консалтинг 24 1
МТС - Система Телеком 236 1
Парадигма 160 1
CK Hutchison Holdings 173 1
Связной ГК 1384 2
Бизнес-Волна 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Евросеть 1417 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Dixis - Диксис 359 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Электрокабель 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 8
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 6
Микрофон - Microphone 2705 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 4
Аналоговые технологии 2835 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 4
Click-to-Call 33 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 4
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4
Microsoft Office Communications Server 60 22
Microsoft Office 3952 21
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 15
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 9
Microsoft Outlook 1421 8
Microsoft Office 2007 241 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 5
Microsoft Office 2010 143 5
Microsoft Windows 16327 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 4
Microsoft Skype for Business 184 4
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 3
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 3
Nokia Symbian OS 1403 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 3
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 15 3
Samsung SyncMaster 71 3
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 3
Google Gmail 984 3
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 122 3
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Microsoft Office Live Communications Server 5 2
Microsoft Office Live Meeting 4 2
Konftel KT - конференц-телефон 8 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 2
Google Talk - Google Chat 160 2
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 2
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 2
Jabra SP - Jabra Speak - Jabra DRIVE - серия профессиональных спикерфонов 8 2
Avaya Aura 121 2
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 15 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Солонин Виталий 89 2
Кудряшов Александр 6 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Кочергин Михаил 5 1
Соколова Кира 2 1
Илинич Кирилл 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
Raikes Jeff - Райкес Джефф 8 1
Грибах Константин 1 1
Pieter Knook - Нук Питер 9 1
Kelly Brent - Келли Брент 2 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1058 1
Тихонов Александр 68 1
Бородин Андрей 39 1
Колесников Олег 20 1
Санадзе Георгий 18 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Коваль Игорь 28 1
Мирошников Борис 63 1
Малышев Игорь 20 1
Иванова Елена 82 1
Крючков Андрей 32 1
Кузьмин Олег 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Европа 24634 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Франция - Французская Республика 7975 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 2
Испания - Королевство 3760 2
Швеция - Королевство 3715 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Япония 13547 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Европа Восточная 3121 1
Америка Южная 868 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Европа Западная 1492 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
США - Флорида 773 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Испания - Каталония 33 1
Франция - Канны 112 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Судебная власть - Мировой суд 121 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Интернет-кафе 310 1
Видеокамера - Видеосъёмка 705 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Gartner - Гартнер 3608 3
Wainhouse Research 40 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Forrester Consulting 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Forrester Research 828 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Microsoft Education Alliance - Образовательный альянс Microsoft 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Связь-Экспокомм 113 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
ИнфоКом 118 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще