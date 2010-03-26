Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Office Communicator
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|26.03.2010
|
Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами
бесшовные соединения и взаимодействие по видеосвязи высокой четкости между миллионами пользователей Microsoft Office Communicator 2007 R2 и других систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия,
|13.02.2008
|
Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications
ной коммуникационной платформой Microsoft Office Communications Server 2007. Пользователи Microsoft Office Communicator получили возможность, не меняя стиль работы, проводить сеансы ВКС с сотру
|12.07.2006
|
Microsoft анонсировала новые продукты единой системы коммуникаций
есть, например, голосовой автоответчик, который доступен пользователю с любого телефона. Microsoft Office Communicator 2007 представляет собой клиент унифицированных технологий коммуникации, к
|22.06.2005
|
Microsoft анонсировала веб-версию Communicator
ии сообщили, что выпуск бета-версии продукта планируется на середину июля. Продукт будет называться Microsoft Office Communicator Web Access. Microsoft продолжает работать и над основной версие
|10.03.2005
|
Microsoft встанет на входе в "аську"
дения совместных презентаций. Новая IM-служба, разработанная Microsoft, получила название Microsoft Office Communicator (напомним, что ранее она была известна под кодовым названием Istanbul.).
Microsoft Office Communicator и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.