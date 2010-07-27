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Cisco Systems Tandberg PrecisionHD USB
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 22
Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems - Tandberg 164 12
|NVision Group - Энвижн Груп 699 4
|Microsoft Corporation 25775 3
|Cisco Systems 5372 2
|Huawei 4677 1
|Крок - Croc 1964 1
|Yealink Network Technology 85 1
|Sony 6739 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
|TrueConf - ТруКонф 454 1
|Logitech 437 1
|LifeSize 52 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
|РЖД - Российские железные дороги 2096 1
|ФосАгро 176 1
|ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 5
|Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
|Курский Николай 2 1
|Yang Michael - Янг Майкл 7 1
|Амчеславская Майя 1 1
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
|Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.