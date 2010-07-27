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Cisco Systems Tandberg PrecisionHD USB

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 1
26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами 1
25.12.2009 Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи 1
09.12.2009 Movi от Tandberg: видеоконференцсвязь + обмен контентом с ПК 1
02.09.2009 Tandberg начал продажи веб-камеры PrecisionHD USB 3
04.03.2009 Tandberg представила решение видеосвязи бизнес-качества Movi 1
20.02.2009 В институте нейрохирургии внедрена видео конференц связь 1
20.02.2009 Телемедицинский центр НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко получил новое оборудование 1
19.02.2009 В телемедицинском центре НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко внедрили систему ВКС 1
16.02.2009 Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB 4
29.01.2009 Новая система Tandberg поддерживает видеоконференцсвязь на уровне Full HD 2
02.10.2008 Иммерсивная виртуальная реальность: технология телеприсутствия представлена в России 1
18.06.2008 Tandberg представил новое решение по телеприсутствию 1
13.12.2007 В «ФосАгро» построена система видеоконференцсвязи 1
19.07.2006 Tandberg представил оборудование для видеоконференций с HD-разрешением 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Microsoft Corporation 25775 3
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 1
Крок - Croc 1964 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Logitech 437 1
LifeSize 52 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ФосАгро 176 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 5
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Микрофон - Microphone 2809 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 361 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 5
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 3
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 3
Cisco Systems - Tandberg Codec 9 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 2
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 5
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
Курский Николай 2 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Амчеславская Майя 1 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Флорида 786 2
США - Флорида - Орландо 129 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 36 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 90 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
США - Северная Каролина 328 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Wainhouse Research 40 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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