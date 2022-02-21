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Cisco Systems Tandberg TMS Tandberg Management Suite

СОБЫТИЯ

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21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка 1
22.11.2012 АМИ создала систему специальной связи в Государственной налоговой службе Украины 1
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» 1
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 1
07.07.2010 Видеосеть на базе решений Tandberg объединила подразделения департамента соцразвития Тюменской области 1
25.12.2009 Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи 2
27.11.2009 Tandberg запустила новую услугу «Видео Офис» 1
29.10.2009 Tandberg инвестировал $4 млн в открытие демонстрационного центра в Москве 1
29.06.2009 «АйТи» построила систему ВКС для российских арбитражных судов 1
04.03.2009 Tandberg представила решение видеосвязи бизнес-качества Movi 1
27.02.2009 Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи 2
24.12.2008 Tandberg упростил видеосвязь между компаниями и клиентами 1
18.10.2007 Tandberg расширяет поддержку видеосистем разных производителей 1
15.06.2004 Tandberg представил новый узел управления многосторонней связью 1
28.01.2004 Tandberg представил новинки 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 13
Cisco Systems 5372 6
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 2
Sony 6739 2
Cisco Systems - Tandberg Telecom AS 2 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
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Yealink Network Technology 85 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Logitech 437 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Poly - Plantronics 144 1
АйТи 1519 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
LifeSize 52 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Pexip 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
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ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Wainhouse Research 40 3
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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