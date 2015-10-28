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Cisco Systems Tandberg Telecom AS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
|Ланит - Comptek - Комптек 215 1
|LifeSize 52 1
|Pexip 16 1
|Cisco Systems - Tandberg 164 1
|Cisco Systems 5372 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|Huawei 4677 1
|Softline - Софтлайн 3743 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
|Yealink Network Technology 85 1
|Sony 6739 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
|TrueConf - ТруКонф 454 1
|Logitech 437 1
|Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
|Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
|Microsoft Teams - MS Teams 670 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.