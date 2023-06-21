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Pexip
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Pexip и организации, системы, технологии, персоны:
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 4
|Попов Борис 25 4
|Иодковский Станислав 104 3
|Инюшев Дмитрий 2 2
|Крючков Максим 9 2
|Галкин Андрей 19 1
|Ларин Юрий 12 1
|Карпук Никита 2 1
|Поповстоял Борис 1 1
|Перегудов Владислав 1 1
|Чиж Игорь 6 1
|Mekhty Tomer - Мехти Томер 1 1
|Настенко Виктор 2 1
|Nelson Andrew - Нельсон Эндрю 2 1
|Романов Роман 52 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Королев Алексей 21 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Готальский Михаил 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.