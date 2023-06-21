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Pexip

Pexip

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 1
29.07.2022 На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения 1
29.07.2022 Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 1
15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений 1
21.01.2021 Logitech задает новые стандарты в индустрии конференцсвязи 1
28.04.2017 Arkadin объявила о доступности облачной платформы Arkadin Vision в России 1
07.09.2016 LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен» 1
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
28.10.2015 Pexip назначил главу представительства в России и СНГ 1
03.12.2014 Pexip Infinity: ВКС без центрального узла 1
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 1
30.09.2014 Softline начинает продажи виртуальной платформы для видеоконференций Pexip Infinity 1
06.02.2014 Pexip Infinity интегрирует Microsoft Lync 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Pexip и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Logitech 437 6
LifeSize 52 6
Cisco Systems 5372 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
TrueConf - ТруКонф 454 4
Cisco Systems - Tandberg 164 3
Dell EMC 5180 3
Huawei 4677 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 3
Сател 186 3
RingCentral 15 3
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 2
Bending Spoons - Meetup 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Yealink Network Technology 85 2
Poly - Plantronics 144 2
Ланит - Comptek - Комптек 215 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 1
Cisco Systems - Tandberg Telecom AS 2 1
AVerMedia Technologies 8 1
FUZE 5 1
Ракурс НПФ 176 1
Lanta Group - Ланта Групп 1 1
Logitech Video Collaboration 2 1
Virgin Media O2 27 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Ashley Madison 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Микрофон - Microphone 2809 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 121 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 2
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 2
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
Google Android 15244 5
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 5
Pexip Infinity 4 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 4
Apple macOS 2419 3
Microsoft Windows 16882 3
Logitech Rally System 11 3
Logitech Rightlight 6 2
Logitech RightSight 7 2
Logitech RoomMate 2 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Outlook 1506 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Logitech Meetup 7 2
Logitech Sync 10 2
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
МегаФон ВКС 2 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
Logitech Logi Tune 6 1
LifeSize Cloud 4 1
AverMedia Live Streamer CAM - AVerMedia Live Gamer Portable 2 1
Yealink UVC Desktop 9 1
Logitech RightSound 7 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
AverMedia CamEngine 1 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 1
Logitech Tap 4 1
Logitech RightSense 3 1
Baidu DuerOS 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 4
Попов Борис 25 4
Иодковский Станислав 104 3
Инюшев Дмитрий 2 2
Крючков Максим 9 2
Галкин Андрей 19 1
Ларин Юрий 12 1
Карпук Никита 2 1
Поповстоял Борис 1 1
Перегудов Владислав 1 1
Чиж Игорь 6 1
Mekhty Tomer - Мехти Томер 1 1
Настенко Виктор 2 1
Nelson Andrew - Нельсон Эндрю 2 1
Романов Роман 52 1
Свириденко Андрей 99 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Королев Алексей 21 1
Афанасьев Денис 77 1
Готальский Михаил 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Австралия - Пилбара 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Китай - Тайвань 4245 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 177 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Markets&Markets Research 113 2
Fortune Business Insights 32 1
Gartner - Гартнер 3658 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Global Market Insights 16 1
CNews Мишень 186 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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