Logitech задает новые стандарты в индустрии конференцсвязи

Logitech выводит на новый уровень индустрию видеоконференцсвязи, представив новое поколение устройств и решений, которые работают с самыми распространёнными на сегодняшний день сервисами, такими как Microsoft Teams и Zoom. Новые видеосистемы «всё в одном» - Logitech Rally Bar, специально разработанные для комнат среднего размера, и Logitech Rally Bar Mini для небольших помещений - преобразят видеовстречи благодаря высокому качеству изображения и чёткому, чистому звуку. Logitech RoomMate — устройство, которое обеспечит видеоконференции для камер Logitech Rally и MeetUp альтернативно использованию ПК в сочетании с системой Rally Plus для больших конференц-залов дополнит линейку новинок. Таким образом, появляется возможность значительно упростить настройку оборудования для видеоконференций и управление им, что намного облегчит проведение совещаний в современных гибридных и быстро меняющихся рабочих пространствах.

«Мы всегда сосредоточены на том, что нужно клиентам. А им необходимы продукты премиального качества по разумной цене, — говорит Скотт Уортон (Scott Wharton), генеральный менеджер и вице-президент Logitech Video Collaboration. — Мы хотим развивать наши продукты, упрощая их использование и облегчая управление ими для масштабирования бизнеса. Наша цель — обеспечить видеооборудованием все конференц-залы мира, и для этого его нужно сделать простым и финансово выгодным. По нашему мнению с новым портфелем продуктов нам удастся этого достичь».

Поскольку конференц-связь становится неотъемлемой частью каждого бизнеса, новый портфель продуктов Logitech — образец действительно гибких решений для помещений. Поддерживаемые приложения для видеоконференций, такие как Zoom и Microsoft Teams, можно запускать прямо на Rally Bar и Rally Bar Mini. Устройства также можно подключить к любому ПК или ноутбуку с операционной системой Microsoft Windows или Mac OS через USB. Новый портфель продуктов Logitech также будет поддерживать и другие популярные сервисы конференц-связи по видео, такие как GoToMeeting, Pexip и RingCentral.





От второй камеры видеосистем, которую искусственный интеллект использует для анализа ситуации в помещении, до расширяемого звукового покрытия при помощи микрофонов Rally Mic Pods — бизнес получил масштабируемые, универсальные и простые в использовании решения. Компании могут быть уверены, что каждая переговорная комната, независимо от размера или типа развертывания, может быть оснащена портфелем продуктов Logitech нового поколения. Каждый сотрудник, включая тех, кто работает удаленно, сможет подключиться к беседе без промедления.

«У нашей команды была возможность использовать Logitech Rally Bar, и мы были впечатлены его работой», - сказал Томер Мехти (Tomer Mekhty), вице-президент по глобальным ИТ-операциям ServiceNow. «Отличное качество видео и звука, а также простота установки решения, делают Logitech Rally Bar идеальным решением для современных конференц-залов».

«В этот уникальный период, когда привычный порядок ведения бизнеса нарушен, Ricoh рекомендует видеорешения Logitech для совместной работы, поскольку компания обладает передовыми технологиями и предлагает широкий портфель продуктов в области AV. Logitech поддерживает быстрый темп работы, предлагая рынку современные технологии, сохраняя свои решения и программное обеспечение простыми и надежными. Они постоянно прислушиваются к мнению конечных пользователей и думают о них, что является ключом к успешному внедрению любой технологии. Продукты Logitech Rally Bar принесут пользу нашим клиентам, обеспечивая максимальную гибкость инсталляции в помещениях для встреч», - сказал Эндрю Нельсон (Andrew Nelson), коммерческий директор Ricoh Europe PLC в регионе EMEA.

Видеосистемы Rally Bar и Rally Bar Mini отличаются впечатляющими характеристиками, в том числе такими примечательными особенностями. Великолепная оптика с разрешением до 4K. Ощутите эффект личной встречи, находясь на любом расстоянии, благодаря плавному моторизованному панорамированию и наклону устройства в форм-факторе моноблока, а также невероятно четкой оптике с разрешением до 4K. Rally Bar может похвастаться пятикратным оптическим увеличением без потери качества изображения.

Каждый голос четко слышен. Благодаря передовым аудиотехнологиям обе видеосистемы оснащены динамиками с ультранизким уровнем искажений, обеспечивающими кристально чистый звук, который заполняет всю комнату. Массив микрофонов с адаптивным формированием луча улавливает голос с каждого кресла и обеспечивает исключительную четкость речи, фокусируясь на говорящем, автоматически выравнивая громкость и приглушая другие голоса и фоновый шум. Кроме того, запатентованная система антивибрационной подвески сводит к минимуму вибрации динамиков, которые проходят по стенам, стойкам и столам, поэтому пользователь будет слышать звук исключительной чёткости, и его услышат так же хорошо.

Дизайн. Видеосистемы Rally Bar и Rally Bar Mini отличаются гладкими закругленными краями, которые обеспечивают устройству элегантный минималистичный вид. В обоих устройствах динамики покрыты тканью из переработанного полиэстера. Моноблоки доступны в графитовом и белом цветах, чтобы гармонично дополнить эстетику современных конференц-залов.

Технологии на базе искусственного интеллекта: Обе видеосистемы оснащены технологией Logitech RightSense и второй камерой, со встроенным искусственным интеллектом AI Viewfinder. Эта камера обнаруживает человеческие фигуры и анализирует происходящее в режиме реального времени, повышая точность автоматического кадрирования Logitech RightSight и управления камерой. Благодаря этому участники встречи всегда попадают в фокус, даже если они опоздали на встречу или перемещаются по комнате.

Простота настройки, управления и контроля работы. Помимо универсальной конструкции, Rally Bar и Rally Bar Mini оснащены исключительной системой организации кабелей и предлагают гибкие варианты монтажа, обеспечивающие легкую и надежную установку, для которой не нужно много пространства. Для установки и настройки новой видеосистемы потребуется всего несколько минут, а управлять ею можно с помощью планшета TAP или другой предпочитаемой панели управления, дистанционный мониторинг осуществлять через единую платформу Logitech Sync. Более того, устройства ведут подсчёт количества участников. Это позволит анализировать заполняемость конференц-залов, что особенно важно при наличии ограничений на количество человек в одном помещении.

Logitech Rally Bar - первая из линейки устройств нового поколения, которая будет доступна в конце первого квартала. Rally Bar имеет встроенную поддержку для Microsoft Teams Rooms на Android и устройств Zoom Rooms. Rally Bar Mini и Logitech RoomMate появятся позже. Портфолио Logitech также будет работать с GoTo, Pexip и RingCentral.