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МТС Линк Vinteo MCU Server Сервер видеоконференцсвязи

МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи

03.03.2025 «МТС Линк» и Vinteo представили совместное решений для гибридных совещаний 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
Рынок видеоконференцсвязи 2024 1
14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис 3
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1
22.06.2023 Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями 2
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 3
29.07.2022 Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок 1
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 3
11.04.2022 Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях 1
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 2
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 1
29.04.2020 Профессиональная видеоконференцсвязь Vinteo Server стала на три месяца бесплатной 2
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1

Публикаций - 26, упоминаний - 35

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео 84 26
Cisco Systems 5126 9
LifeSize 51 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 6
Huawei 3959 6
Yealink Network Technology 67 5
Sony 6555 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Neutronix - Нейтроникс 8 5
Poly - Plantronics 136 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 334 4
Telegram Group 2036 2
Цифра ГК 2442 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 2
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
SAP SE 5290 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Microsoft Corporation 24688 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Salesforce.com 428 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Google LLC 11840 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Auvix - Аувикс 20 1
Ростелеком 9770 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Сател 129 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Visiology - Визиолоджи 73 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Ак Барс Банк 272 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Кофемания 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
ФРИИ Акселератор 50 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 26
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 18
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 995 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 17
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 168 15
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 14
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Оповещение и уведомление - Notification 4692 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 3
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 3
Микрофон - Microphone 2521 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7417 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2158 3
Web-client - Веб-клиент 214 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1218 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4526 3
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3931 3
Linux OS 10040 10
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 8
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 6
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Apple iOS 7854 3
Google Android 14084 3
Microsoft Windows 15749 3
Apple macOS 2076 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 2
WhatsApp Messenger 1092 2
VK RuStore - Рустор 351 2
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
Apple - App Store 2904 2
Huawei AppGallery 283 2
МТС Линк - Vinteo Monitor 2 2
Nvidia Tesla GPU 156 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
НКТ - Р7-Офис 384 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
МТС Линк - Vinteo Screencast 1 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Айтеко - DR Platform 2 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
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НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
Серый Дмитрий 16 7
Попов Борис 24 6
Самойлов Роман 10 6
Врацкий Андрей 135 2
Урбанский Владимир 27 2
Рустамов Рустам 417 1
Овчаренко Юрий 37 1
Колескин Тимур 13 1
Леонтович Алексей 32 1
Ясаков Михаил 7 1
Меркулов Сергей 32 1
Силкина Елена 15 1
Лапунов Алексей 1 1
Алябьева Надежда 6 1
Винокурова Юлия 1 1
Подымов Петр 1 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Ратиев Сергей 26 1
Иодковский Станислав 84 1
Крючков Максим 9 1
Иванов Григорий 4 1
Крихели Михаил 3 1
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Афонин Игорь 3 1
Мельников Максим 33 1
Быкова Виктория 1 1
Шпорт Антон 1 1
Галкин Николай 107 1
Стыценко Артем 12 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145709 26
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Казахстан - Республика 5573 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
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