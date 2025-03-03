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МТС Линк Vinteo MCU Server Сервер видеоконференцсвязи
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Серый Дмитрий 16 7
|Попов Борис 24 6
|Самойлов Роман 10 6
|Врацкий Андрей 135 2
|Урбанский Владимир 27 2
|Рустамов Рустам 417 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колескин Тимур 13 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Силкина Елена 15 1
|Лапунов Алексей 1 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Винокурова Юлия 1 1
|Подымов Петр 1 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Ратиев Сергей 26 1
|Иодковский Станислав 84 1
|Крючков Максим 9 1
|Иванов Григорий 4 1
|Крихели Михаил 3 1
|Инюшев Дмитрий 2 1
|Афонин Игорь 3 1
|Мельников Максим 33 1
|Быкова Виктория 1 1
|Шпорт Антон 1 1
|Галкин Николай 107 1
|Стыценко Артем 12 1
|Кадомский Вячеслав 48 1
|Потехин Павел 8 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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