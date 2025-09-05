Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Vinteo и Bi.Zone повысили защищенность сервиса видео-конференц-связи

Группа исследования уязвимостей Bi.Zone провела анализ платформы ВКС Vinteo. По результатам исследования разработчик выпустил обновление, усиливающее защищенность системы. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Vinteo — российское решение для видео-конференц-связи профессионального класса, которое используют коммерческие компании и государственный сектор. По данным разработчика, в Vinteo было проведено более 10 млн видеоконференций.

В июне 2025 г. специалисты группы исследования уязвимостей Bi.Zone обнаружили уязвимости BDU:2025-06786 и BDU:2025-06787 и сообщили о них разработчику. Для устранения потенциальных рисков специалисты Vinteo оперативно выпустили обновление ПО версии 30.2.29 и развернули обновление для всех пользователей.

Атакующий при наличии учетной записи в сервисе мог захватить контроль над учетными записями, используя BDU:2025-06786. Захватив учетную запись с правами администратора, злоумышленник мог воспользоваться BDU:2025-06787, которая позволяет исполнять произвольный код в системе.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Павел Блинников, руководитель группы исследования уязвимостей, Bi.Zone: «Необходимо особо внимательно относиться к ПО, которое установлено на периметре компании. Злоумышленники постоянно ищут уязвимости для проникновения в инфраструктуру. Поэтому важно выстраивать концепцию защиты по принципу, что каждый хост может быть уязвим. Нужно корректно разграничивать сетевую связность, а также пользоваться наложенными средствами защиты для предотвращения и детектирования атак. Среди таких решений — WAF и EDR».

Обновление сервера ВКС Vinteo до версии 30.2.29 устраняет уязвимости. Для дополнительной защиты специалисты рекомендуют использовать Bi.Zone WAF. Правила сервиса детектируют и блокируют попытки атак, не нарушая логику веб-приложения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Корпоративные LMS-платформы 2025

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: