МТС Линк Vinteo Monitor
|01.11.2025
|Почему ИТ-инфраструктура ВКС требует проактивной, а не реактивной поддержки 1
|14.06.2024
|Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС 1
|15.05.2024
|Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис 1
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 33 2
|Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
