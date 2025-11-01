Разделы

МТС Линк Vinteo Monitor


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.11.2025 Почему ИТ-инфраструктура ВКС требует проактивной, а не реактивной поддержки 1
14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС 1
15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 106 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4569 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11437 2
Оповещение и уведомление - Notification 5286 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8796 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1304 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 611 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 191 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4034 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31694 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 226 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1081 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1023 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 33 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Россия - РФ - Российская федерация 155258 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7289 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31530 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 83 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397075, в очереди разбора - 732511.
Создано именных указателей - 185088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

